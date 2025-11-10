Offiziell: Maverick Vinales bestreitet Saisonfinale!

Beim MotoGP-Festival in Portugal wurde KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales noch einmal von Pol Espargaro vertreten. Jetzt steht auch offiziell fest, dass «Top Gun» in Valencia wieder mit der RC16 im Einsatz ist.

Gute Nachrichten aus dem KTM-Lager: Nach langer Verletzungspause wird mindestens einer der drei verletzten spanischen Topathleten der Königsklasse beim Saisonfinale in Valencia aktiv sein. Fix ist: Maverick Vinales kehrt zu seiner französischen Tech3-Mannschaft für die Rennen 43 und 44 der Saison sowie den anstehenden MotoGP-Test am Dienstag nach dem Finale zurück.

Eine große Überraschung ist die offizielle Bestätigung nicht mehr. Bereits in der vergangenen Woche hatte Tech3-Boss Hervé Poncharal im Gespräch mit SPEEDWEEK.com vermeldet: «Sicher wäre es schön gewesen, Maverick bereits in Portugal wieder auf dem Motorrad zu haben. Aber in Abstimmung mit KTM gibt es keinerlei Kompromisse, was den Einsatz von Maverick angeht. Und da es heute noch nicht 100 Prozent sicher ist – macht es keinen Sinn. Das Ziel ist klar, dass wir Maverick eine weitere Woche Vorbereitung geben und ihn dann beim Finale in Valencia zurück im Einsatz haben. Der Plan ist, dass er in Valencia die Rennen und den anstehenden Test in bester Verfassung fährt.»

Sowohl Tech3 als Red Bul KTM Factory Racing bestätigten das Comeback des Katalanen auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit Blick auf den Gesamtverlauf des Jahres kam dem Spanier der Fahrfehler auf dem Sachsenring teuer zu stehen. Sechszehn der bislang 42 Rennen fanden ohne den Routinier statt, der erst zur Saison 2025 zu dem Projekt der Österreicher gestoßen war.

Entsprechend düster ist die Lage in der WM. Nach einer konstanten ersten Saisonhälfte mit nur einem Ausfall ging es für Vinales auf Rang 17 der Rangliste zurück. Durch die ausgiebige Reha-Phase und die Ansage von KTM, Vinales ohne Kompromisse zurückzuholen, wird KTM in Valencia noch einmal mit allen vier Piloten auf Angriff fahren – und vollzählig beim wichtigen Dienstags mit neuem Material ausrücken.