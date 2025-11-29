Marc Marquez über MotoGP 2026: «Alles ist möglich»

Marc Marquez erklärt nach seiner dominanten Vorstellung in der MotoGP-Saison 2025, welche Fahrer und Hersteller er 2026 als größte Gegner ansieht und was Ducati an der Desmosedici verbessern muss.

Auch wenn Marc Marquez die MotoGP-Saison 2025 mit dem Ducati-Werksteam dominiert hat, richtet er seinen Blick längst auf 2026 – und geht nicht von einer erneuten Saison im Alleingang aus. Im Gespräch wirkt der neunfache Weltmeister nachdenklich, aber zugleich entschlossen. Sein gefährlichster Herausforderer könnte dabei erneut aus der eigenen Familie kommen.

«Alles ist möglich. Wer werden meine Konkurrenten sein? Alex ist einer von ihnen. Er wird eine 2026er Ducati haben, ein Werksmotorrad. Alex hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart bewiesen, dass er zu allem fähig ist. Aber man darf auch all die anderen Konkurrenten nicht vergessen, und andere Marken, die sich verbessern und immer näher kommen.»

Marquez betont, dass sich die Kräfteverhältnisse erst im Winter wirklich abzeichnen werden. «Natürlich wird sich im Hinblick auf das nächste Jahr zeigen, wie die Hersteller in diesem Winter arbeiten. Aber Aprilia habe ich fest auf der Rechnung. Bezzecchi muss um die Weltmeisterschaft kämpfen, und Alex wird ebenfalls keine Überraschung sein. KTM und Acosta haben sich stark verbessert und ich glaube, dass sie in jedem Rennen um die Top-3 kämpfen werden. Pecco Bagnaia möchte ich auch nicht vergessen.»

Besondere Brisanz erhält die Saison 2026 dadurch, dass sein Bruder Alex eine identische Werks-Ducati bekommen wird. Für Marc ist klar: «Alex ist zu allem fähig, das hat er bewiesen, und nächstes Jahr wird er von Anfang an mein Hauptkonkurrent sein. Aber das wird nichts an unserer Trainingsweise der letzten Jahre ändern, nämlich uns so gut wie möglich vorzubereiten, uns gegenseitig zu helfen und dann jeder für sich seine Farben zu verteidigen.»

Beim Blick auf das künftige Motorrad zeigt sich Marquez selbstkritisch und realistisch. «Der Rasen des Nachbarn sieht immer grüner aus als der eigene. Nach einem Rennen sagt man, was Aprilia besser macht, was KTM besser macht. Und oft vergisst man, was das eigene Motorrad besser macht.»

Verbesserungen erhofft sich Marquez vor allem bei der Front der Desmosedici: «Ich glaube, wir können das Gefühl der Front ein wenig verbessern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Heck weiterhin sehr wichtig ist. Wir müssen einen Kompromiss finden, ein ausgewogenes Motorrad, das in allen 22 Rennen konkurrenzfähig ist, nicht nur in fünf.»

Auch zu seiner eigenen Fitness und seinem Zeitplan für die Rückkehr auf die Strecke äußerte sich der Ducati-Star. Ob er 2026 bei den Tests in Sepang teilnehmen wird, lässt er offen: «Das kann ich nicht zu 100 Prozent bestätigen, aber ich hoffe, dass ich schon vor den Tests in Sepang wieder auf einem Motorrad sitzen werde. Aber ich respektiere die Fristen, die Röntgenaufnahmen, die CT-Untersuchungen, die zum richtigen und notwendigen Zeitpunkt durchgeführt werden. Aber die Genesung verläuft sehr gut.»