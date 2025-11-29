«100 km dei Campioni»: Bagnaia/Fernandez gewinnen!

Die elfte Ausgabe des «100 km dei Campioni» fand im November 2025 statt

Francesco Bagnaia schließt ein enttäuschendes Jahr mit dem Sieg beim «100 km dei Campioni» auf Valentino Rossis Dirt-Track-Ranch ab. Hausherr Rossi gewann den Sprint, doch das Hauptrennen verlief enttäuschend.

Die elfte Ausgabe des legendären «100 km dei Campioni» ist Geschichte. Zum zweiten Mal in diesem Jahr lud Valentino Rossi auf seine Moto Ranch in Tavullia zum Flat-Track-Kultevent ein. Dass die Veranstaltung gleich zweimal innerhalb eines Jahres stattfand, lag an der Verschiebung vom ursprünglichen Januar-Termin auf Ende November. Am hochkarätigen Niveau änderte dies jedoch nichts: Mit sechs MotoGP-Piloten war auch die elfte Ausgabe wieder erstklassig besetzt.

Das Event erstreckte sich wie bei den vergangenen Ausgaben über mehrere Tage. Überschattet wurde die Veranstaltung von einem Sturz von Mattia Pasini, der am Freitag mit dem Hubschrauber abtransportiert werden musste, via Social Media aber Entwarnung gab.

Am Freitag fand das Sprintrennen und das Americana statt, eine Art Warm-up für das «100 km dei Campioni». Valentino Rossi entschied den Sprint für sich. Nach vier Runden hatte die MotoGP-Ikone knapp die Nase vorn. Luca Marini und Elia Bartolini komplettierten das Podium. Der von der Pole gestartete Diogo Moreira kam auf dem undankbaren vierten Platz ins Ziel. In den Top-10 behaupteten sich acht Italiener.

Das 100-Kilometer-Rennen, das traditionell in Zweierteams ausgetragen wird, bildete wie gewohnt den Höhepunkt des Wochenendes. Bei Sonnenschein und milden, zweistelligen Temperaturen gingen die Teams am Samstagnachmittag an den Start.

In diesem Jahr waren die Fahrerpaarungen etwas ungewöhnlich: Francesco Bagnaia bildete ein Team mit Yamaha-Testpilot Augusto Fernandez. Honda-Werkspilot Luca Marini, der zusammen mit Valentino Rossi bereits fünf Mal gewonnen hatte, ging diesmal mit Lokalmatador Matteo Patacca an den Start. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi bildete ein Team mit Tim Neave, während Hausherr Valentino Rossi an der Seite von Mattia Casadei fuhr.

Auf der Pole stand der Sieger der zehnten Ausgabe: Moto2-Weltmeister Diogo Moreira. Bei seinem Triumph im Januar 2025 bildete er noch ein Team mit dem französischen Supermoto-Spezialisten Thomas Chareyre. Dieses Mal startete er an der Seite des Italieners Federico Fuligni.

Valentino Rossi/Mattia Casadei standen auf dem zweiten Startplatz vor dem Duo Elia Bartolini/David Alonso. Francesco Bagnaia/Augusto Fernandez gingen nur von der neunten Position ins Kultrennen.

Die schlechte Startposition hielt Bagnaia/Fernandez nicht davon ab, das Rennen zu gewinnen. Für Bagnaia war es der erste Sieg beim «100 km dei Campioni». Nach 50 Runden hatte das Siegerteam einen Vorsprung von 2,4 Sekunden auf die Polesetter Moreira/Fuligni. Komplettiert wurde das Podium von Marini/Patacca. Rossi selbst erlebte kein gutes Rennen und landete nur auf der 23. Position.

Dominique Aegerter beendete das Rennen zusammen mit Xavier Artigas auf der elften Position und hatte nach 50 Runden gut zwei Minuten Rückstand auf das Siegerteam.

Ergebnis des «100 km dei Campioni»:

1. Bagnaia/Fernandez, 50 Runden in 105:17,262 min

2. Moreira/Fuligni +2,443 sec

3. Marini/Patacca +3,935

4. Acosta/Agius +14,162

5. Baltus/Chareyre +36,062

6. Bartolini Alonso +56,881

7. Farioli/Rabat +1:02,421

8. Bulega/Ottaviani +1:15,402

9. Migno/Surra +1:27,637

10. Bezzecchi/Neave +1:31,122

11. Aegerter/Artigas +2:04,594

23. Rossi/Casadei +21 Runden

Übersicht aller Sieger des «100 km dei Campioni»:

1. Ausgabe: Nicolo Bulega, Lorenzo Baldassarri

2. Ausgabe: Valentino Rossi, Luca Marini

3. Ausgabe: Valentino Rossi, Luca Marini

4. Ausgabe: Franco Morbidelli, Mattia Pasini

5. Ausgabe: Valentino Rossi, Franco Morbidelli

6. Ausgabe: Valentino Rossi, Luca Marini

7. Ausgabe: Valentino Rossi, Luca Marini

8. Ausgabe: Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini

9. Ausgabe: Valentino Rossi, Luca Marini

10. Ausgabe: Diogo Moreira, Thomas Chareyre

11. Ausgabe: Francesco Bagnaia, Augusto Fernandez