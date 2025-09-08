Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

So überlistete Beatriz Neila in Magny-Cours Herrera

Von Kay Hettich
Beatriz Neila
© Dorna/William Joly

Beatriz Neila

Beim Meeting der WorldWCR 2025 in Magny-Cours holte Beatriz Neila einen dritten Platz und einen Sieg. Die Spanierin wahrte sich mit einem taktisch klugen Rennen die Chance, beim Finale in Jerez Weltmeisterin zu werden.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Seit dem vergangenen Wochenende in Magny-Cours steht endgültig fest, dass der diesjährige Titel in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – von Maria Herrera oder Beatriz Neila gewonnen wird. Denn während die beiden Spanierinnen nur sechs Punkte trennen, liegt die drittplatzierte Italienerin Roberta Ponziani bereits 74 Punkte zurück – beim Finale in Jerez (17. bis 19. Oktober) werden nur noch 50 Punkte vergeben.

In Frankreich setzte Neila ihre beeindruckende Podestserie fort und erzielte im ersten Lauf Platz 3, das zweite Rennen gewann sie. Weil Herrera am Sonntag als Vierte patzte, ist die Jurastudentin nunmehr die einzige Teilnehmerin, die in jedem Rennen in den Top-3 die Ziellinie kreuzte.

Dabei sah es zunächst nicht danach aus, als könne Neila den Sieg einfahren. Rundenlang duellierte sich WM-Leaderin Herrera mit Chloe Jones um den Sieg, auch Lucie Boudesseul lag die meiste Zeit vor ihr. «Ich habe mich über viele Runden zurückgehalten und dabei alle meine Gegnerinnen studiert, um die jeweils beste Überholmöglichkeit auszumachen», erzählte die 23-Jährige SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Zwei Runden vor dem Ende habe ich meine Strategie umgesetzt, die auch perfekt funktionierte – ich habe gewonnen! Ich freue mich auch, dass das Niveau so gestiegen ist. Mittlerweile gibt es mehr Sieganwärterinnen und nicht nur Maria und mich.»

Neila ist der Sonnenschein im Paddock der Frauen-Weltmeisterschaft. Ihre gute Laune ist ansteckend. «Mein Verhältnis zu Maria und auch zu allen anderen Mädels in der Meisterschaft ist super. Ich habe hier im Paddock keine Feinde», sagte Neila. «Im Winter und auch zwischen den Rennen habe ich hart an mir gearbeitet, um gegen Fahrerinnen mit mehr Erfahrung bestehen zu können. Ich bin erst 23 Jahre und habe nicht den Background von Maria, die schon Moto3 und für die besten Teams fuhr. Dass ich sie herausfordern kann, ist schon fantastisch. Und wenn es nicht reicht, um den Titel zu gewinnen, werde ich dennoch sehr stolz sein.»

Sowohl Herrera als auch Neila wären würdige Weltmeisterinnen. Die 29-Jährige aus Toledo holte fünf Siege, die Madrilenin vier.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 08.09., 15:55, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Mo. 08.09., 17:40, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Mo. 08.09., 18:00, Eurosport
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Mo. 08.09., 18:10, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Mo. 08.09., 18:40, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • Mo. 08.09., 19:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mo. 08.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mo. 08.09., 20:00, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Mo. 08.09., 20:15, Spiegel Geschichte
    Auto Motor Party
  • Mo. 08.09., 20:15, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Italien
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0809054513 | 5