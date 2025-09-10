Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Chloe Jones: «Erster Sieg nur eine Frage der Zeit»

Von Kay Hettich
Chloe Jones
© Gold & Goose

Chloe Jones

Chloe Jones ist eine schöne Bereicherung für die WorldWCR. Die Engländerin glänzte in Magny-Cours mit der Pole-Position und verpasste die Siege nur knapp. Im WM-Kampf könnte sie das Zünglein an der Waage sein.
Die WorldWCR 2025 wird an der Spitze zunehmend hochkarätiger und umkämpfter. Mit Lucie Boudesseul schickt sich die nächste Pilotin an, in die Phalanx der schnellen Spanierinnen zu stoßen. Einen Schritt weiter ist Chloe Jones, die in Donington Park ihren ersten Podestplatz einfahren konnte und spätestens seit dem Event auf dem Balaton Park Circuit auf dem Niveau von Maria Herrera und Beatriz Neila mitmischt.

Tatsächlich holte die Engländerin mit zweiten Plätzen in Ungarn sowie zwei weiteren zweiten Plätzen am vergangenen Wochenende in Magny-Cours jeweils mehr Punkte (80 P.) als WM-Leaderin Maria Herrera (79 P.). Auch wenn es nur ein Punkt ist, zeigt es die starke Performance der 21-Jährigen. In Frankreich verpasste Jones die Siege nur um 0,180 und 0,314 sec!

«Ich habe wieder viel gelernt, so wie jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe. Wir kommen dem Sieg immer näher. Ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir ein Rennen gewinnen», jubelte Jones. «Das zweite Rennen war fantastisch. Wir waren eine große Gruppe, was es sehr spannend gemacht hat. Es war ein großartiger Kampf und ein faires Rennen. Es ist großartig, dass hier beim fünften Saisonevent mehrere Fahrerinnen mitkämpfen – das ist gut für den Sport.»

Mit nur noch drei Punkten Rückstand auf die WM-Dritte Roberta Ponziani wird sich Jones beim Saisonfinale in Jerez nicht zurückhalten und könnte in ihrer derzeitigen Form im WM-Kampf zwischen Herrera und Neila das Zünglein an der Waage sein.

«Was die letzte Runde angeht, liebe ich Jerez. Ich bin dort letztes Jahr mit einer Wildcard angetreten und habe zwei sechste Plätze erreicht. Daher kann ich es kaum erwarten, dorthin zurückzukehren», kündigte Jones an. «Ich denke, es wird ein spannender Kampf werden. Maria und Beatriz fahren von Anfang an vorn und sind für mich unerreichbar, aber hoffentlich kann ich noch Rang 3 erreichen.»


Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

