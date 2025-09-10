Chloe Jones: «Erster Sieg nur eine Frage der Zeit»

Chloe Jones ist eine schöne Bereicherung für die WorldWCR. Die Engländerin glänzte in Magny-Cours mit der Pole-Position und verpasste die Siege nur knapp. Im WM-Kampf könnte sie das Zünglein an der Waage sein.

Die WorldWCR 2025 wird an der Spitze zunehmend hochkarätiger und umkämpfter. Mit Lucie Boudesseul schickt sich die nächste Pilotin an, in die Phalanx der schnellen Spanierinnen zu stoßen. Einen Schritt weiter ist Chloe Jones, die in Donington Park ihren ersten Podestplatz einfahren konnte und spätestens seit dem Event auf dem Balaton Park Circuit auf dem Niveau von Maria Herrera und Beatriz Neila mitmischt.

Tatsächlich holte die Engländerin mit zweiten Plätzen in Ungarn sowie zwei weiteren zweiten Plätzen am vergangenen Wochenende in Magny-Cours jeweils mehr Punkte (80 P.) als WM-Leaderin Maria Herrera (79 P.). Auch wenn es nur ein Punkt ist, zeigt es die starke Performance der 21-Jährigen. In Frankreich verpasste Jones die Siege nur um 0,180 und 0,314 sec!

«Ich habe wieder viel gelernt, so wie jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe. Wir kommen dem Sieg immer näher. Ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir ein Rennen gewinnen», jubelte Jones. «Das zweite Rennen war fantastisch. Wir waren eine große Gruppe, was es sehr spannend gemacht hat. Es war ein großartiger Kampf und ein faires Rennen. Es ist großartig, dass hier beim fünften Saisonevent mehrere Fahrerinnen mitkämpfen – das ist gut für den Sport.»

Mit nur noch drei Punkten Rückstand auf die WM-Dritte Roberta Ponziani wird sich Jones beim Saisonfinale in Jerez nicht zurückhalten und könnte in ihrer derzeitigen Form im WM-Kampf zwischen Herrera und Neila das Zünglein an der Waage sein.

«Was die letzte Runde angeht, liebe ich Jerez. Ich bin dort letztes Jahr mit einer Wildcard angetreten und habe zwei sechste Plätze erreicht. Daher kann ich es kaum erwarten, dorthin zurückzukehren», kündigte Jones an. «Ich denke, es wird ein spannender Kampf werden. Maria und Beatriz fahren von Anfang an vorn und sind für mich unerreichbar, aber hoffentlich kann ich noch Rang 3 erreichen.»