Sara Sanchez (27): Hand in Gips, nur noch WM-Fünfte

Statt um den WM-Titel mitzukämpfen, muss Sara Sanchez nach dem Meeting in Magny-Cours befürchten, die WorldWCR 2025 nicht einmal in den Top-3 zu beenden. Eine dreifach gebrochene Hand wirft die Spanierin zurück.

Nach dem Wechsel von Weltmeisterin Ana Carrasco in die Supersport-WM galt Sara Sanchez für die WorldWCR 2025 als sichere Top-3-Kandidatin mit guten Chancen auf den Titel. Doch das Niveau der Frauen-Weltmeisterschaft ist gestiegen und die Spitze ist näher zusammengerückt. Für Sanchez sind Podestplätze kein Selbstgänger und die Spanierin kam nur als WM-Vierte zum fünften Saisonmeeting in Magny-Cours.

Als Vierte der Superpole kam Sanchez auf Platz 5 aus der ersten Runde, um im nächsten Umlauf spektakulär in Kurve 9 zu stürzen. Mit einer geschwollenen linken Hand stellte sich die 27-Jährige im Medical-Center vor. «Es war ein schönes Wochenende, aber so ist Racing. Ich habe Frakturen im ersten, dritten und vierten Mittelhandknochen», stöhnte die Katalanin.

Sanchez wurde für das restliche Wochenende für rennuntauglich erklärt, mit Konsequenzen für die WM-Wertung: Ohne in Frankreich Punkte eingefahren zu haben, fiel die GRT Yamaha-Pilotin nun auch noch hinter Chloe Jones auf den fünften WM-Rang zurück. Auf die WM-Dritte Roberta Ponziani hat Sanchez bereits 25 Punkte Rückstand.