Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Yamaha zeigt die neue V4-Maschine

Wichtige Eigenschaft von Lucy Michel: Nicht aufgeben

Von Ivo Schützbach
Einzige deutsche Teilnehmerin: Lucy Michel
© WorldWCR

Einzige deutsche Teilnehmerin: Lucy Michel

Die 20-Jährige Lucy Michel hat lehrreiche Wochen hinter sich, in denen nur wenig Zeit für den Sport blieb. Beim vorletzten Event der Motorrad-Frauen-WM durfte sie sich in Frankreich über einen WM-Punkt freuen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In sechs der bislang zehn Rennen der Frauen-Weltmeisterschaft 2025 brauste Lucy Michel in die Punkte, ihre Bestleistung zeigte die Sächsin als Elfte im zweiten Lauf in Cremona/Norditalien.

In Magny-Cours konnte sie als 15. im ersten Rennen ihrem Konto einen weiteren Punkt hinzufügen, nach 10 von 12 Rennen liegt Michel mit 18 Zählern auf dem 16. Gesamtrang. Im Vorjahr eroberte Lucy 30 Punkte, der Level in diesem Jahr ist deutlich gestiegen.

«Ich habe mich auf jeder Rennstrecke, auf der wir schon letztes Jahr gefahren sind, mindestens eine Sekunde verbessert», schilderte die 20-Jährige. «Aber alle sind schneller geworden, das ist logisch. Ich hatte dieses Jahr nicht den Höhenanstieg, weil ich mit den Prüfungen viel zu tun hatte. Jetzt habe ich den Druck nicht mehr, dass ich lernen und die Prüfung bestehen muss (zur Röntgen-Assistentin – der Autor), weil ich alles bestanden habe. Ich hatte zehn Prüfungen, das waren eineinhalb Monate Prüfungsphase. Da war ich mal zwei Wochen lang nicht im Sport, ich konnte nicht. Ich war um 17 Uhr vom Arbeiten zu Hause und habe gelernt. Dann gehst du nicht um 21 oder 22 Uhr noch ins Fitnessstudio, wenn du am nächsten Tag wieder um 5 Uhr aufstehen musst. Das war eine schwierige Zeit. Jetzt kann ich mich wieder mehr auf den Sport konzentrieren und mehr Sport machen.»

Als Vorbereitung auf Magny-Cours hatte Michel mit dem Team TSL Racing von Stefan Laux einen Test auf der Strecke in Burgund, den sie als «sehr gut» bezeichnete. «Damals kam ich gut in einen Fluss, am Wochenende habe ich den nicht gefunden», hielt Lucy im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Ich war im Test auch eine Sekunde schneller, was sehr ärgerlich ist. Ich weiß auch nicht, warum das so war.»

Nach Platz 15 im ersten Rennen fehlte Michel im zweiten Lauf nicht einmal eine Sekunde zu einem weiteren Punktgewinn. In der Anfangsphase geriet sie einmal in den Leerlauf, wodurch der Kontakt zur Gruppe vor ihr abriss.

Lucy: «Ich konnte 5 sec zufahren und war an der 16. und 15. dran. Ich hätte eine Runde mehr gebraucht, um eine Aktion zum Überholen zu starten, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe nicht aufgegeben, das ist eine wichtige Eigenschaft. Zum Glück haben wir noch zwei Rennen in Jerez, da greifen wir noch mal an.»

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 12.09., 13:00, Eurosport 2
    Speedway: FIM Grand Prix
  • Fr. 12.09., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 12.09., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 12.09., 15:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 12.09., 16:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 12.09., 16:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 12.09., 16:25, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Fr. 12.09., 16:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 12.09., 16:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 12.09., 17:00, SPORT1+
    The Front Row
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1209054512 | 6