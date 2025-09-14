Herrera schwärzte Neila an: Yamaha nimmt Stellung

Maria Herrera gegen Beatriz Neila: Um den zweiten Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft für Frauen wird mit harten Bandagen gekämpft. Maria Herrera ließ nach den Rennen in Frankreich aufhorchen.

Zehn der zwölf Rennen zur Frauen-WM 2025 sind ausgetragen, Maria Herrera (210) liegt vor dem Finale in Jerez Mitte Oktober sechs Punkte vor ihrer spanischen Landsfrau Beatriz Neila (204).



Der zweite Titel in der noch jungen Weltmeisterschaft wird zwischen diesen beiden entschieden, im Rennen um Bronze sind die Italienerin Roberta Ponziani (136), die Britin Chloe Jones (133) und mit Außenseiterchancen die derzeit verletzte Spanierin Sara Sanchez (111), die bereits im Vorjahr Dritte wurde.

Während Neila das zweite Rennen in Frankreich gewann, es war ihr vierter Sieg in dieser Saison, sah Herrera die schwarz-weiß-karierte Flagge nur als Vierte und büßte damit zwölf Punkte ihres Vorsprungs auf einen Schlag ein.

«Beatriz hat am Samstag ihre Federelemente in den Öhlins-Truck gebracht, das hat mir nicht gefallen, das ist nicht erlaubt», kritisierte die 29-jährige Herrera. «Ich wünsche mir Transparenz, solche Dinge mag ich nicht sehen. Vor Jerez müssen wir uns die Motorräder noch einmal anschauen.»

Luca Montiron, der sich mit seiner Firma um die Einheits-Yamaha-R7 in der Frauen-WM kümmert, versuchte die Wogen zu glätten.



«Was das Problem mit der Vordergabel angeht, so handelte es sich um einen unglücklichen Zufall», schilderte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Nach einem Sturz brachte ein Team die Standrohre zur Überprüfung zu Öhlins. Als die Federung wieder im Fahrerlager eintraf, rief ich den Teammanager an, der Bedenken geäußert hatte. In Anwesenheit von Neilas Teamchef Paul Denning gaben wir ihnen die Federung des Ersatzmotorrads und behielten die von Öhlins gewartete Gabel – die garantiert mit den anderen identisch war. Aber natürlich spekulieren Fahrer – auch die Damen – manchmal gerne!»

Der gesamte Vorgang wurde so transparent wie möglich gehalten, am Samstagabend um 19.06 Uhr bekamen alle Teams folgende Mitteilung: «Bezüglich des Problems mit der Vorderradgabel von Fahrer Nr. 36 (Beatriz Neila – der Autor), die ohne Genehmigung der Yamaha-Techniker aus dem WCR-Village entnommen wurde, hat sich das Team für sein Verhalten entschuldigt, und die Yamaha-Techniker haben beschlossen, die entnommene Federung durch eine andere aus einem Ersatzmotorrad zu ersetzen.»