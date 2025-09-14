Herrera schwärzte Neila an: Yamaha nimmt Stellung

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Ivo Schützbach
Die Titelanwärter Beatriz Neila (li.) und Maria Herrera
© William Joly

Die Titelanwärter Beatriz Neila (li.) und Maria Herrera

Maria Herrera gegen Beatriz Neila: Um den zweiten Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft für Frauen wird mit harten Bandagen gekämpft. Maria Herrera ließ nach den Rennen in Frankreich aufhorchen.
Zehn der zwölf Rennen zur Frauen-WM 2025 sind ausgetragen, Maria Herrera (210) liegt vor dem Finale in Jerez Mitte Oktober sechs Punkte vor ihrer spanischen Landsfrau Beatriz Neila (204).

Der zweite Titel in der noch jungen Weltmeisterschaft wird zwischen diesen beiden entschieden, im Rennen um Bronze sind die Italienerin Roberta Ponziani (136), die Britin Chloe Jones (133) und mit Außenseiterchancen die derzeit verletzte Spanierin Sara Sanchez (111), die bereits im Vorjahr Dritte wurde.

Während Neila das zweite Rennen in Frankreich gewann, es war ihr vierter Sieg in dieser Saison, sah Herrera die schwarz-weiß-karierte Flagge nur als Vierte und büßte damit zwölf Punkte ihres Vorsprungs auf einen Schlag ein.

«Beatriz hat am Samstag ihre Federelemente in den Öhlins-Truck gebracht, das hat mir nicht gefallen, das ist nicht erlaubt», kritisierte die 29-jährige Herrera. «Ich wünsche mir Transparenz, solche Dinge mag ich nicht sehen. Vor Jerez müssen wir uns die Motorräder noch einmal anschauen.»

Luca Montiron, der sich mit seiner Firma um die Einheits-Yamaha-R7 in der Frauen-WM kümmert, versuchte die Wogen zu glätten.

«Was das Problem mit der Vordergabel angeht, so handelte es sich um einen unglücklichen Zufall», schilderte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Nach einem Sturz brachte ein Team die Standrohre zur Überprüfung zu Öhlins. Als die Federung wieder im Fahrerlager eintraf, rief ich den Teammanager an, der Bedenken geäußert hatte. In Anwesenheit von Neilas Teamchef Paul Denning gaben wir ihnen die Federung des Ersatzmotorrads und behielten die von Öhlins gewartete Gabel – die garantiert mit den anderen identisch war. Aber natürlich spekulieren Fahrer – auch die Damen – manchmal gerne!»

Der gesamte Vorgang wurde so transparent wie möglich gehalten, am Samstagabend um 19.06 Uhr bekamen alle Teams folgende Mitteilung: «Bezüglich des Problems mit der Vorderradgabel von Fahrer Nr. 36 (Beatriz Neila – der Autor), die ohne Genehmigung der Yamaha-Techniker aus dem WCR-Village entnommen wurde, hat sich das Team für sein Verhalten entschuldigt, und die Yamaha-Techniker haben beschlossen, die entnommene Federung durch eine andere aus einem Ersatzmotorrad zu ersetzen.»

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

