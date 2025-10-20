Nach WM-Erfolg: Herrera kritisiert Rivalin Neila

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Sebastian Fränzschky
Maria Herrera ist die Frauen-Weltmeisterin der Saison 2025: Ein sechster Platz reichte im finalen Rennen aus, weil Gaststarterin Paola Ramos souverän gewann. Beatriz Neilas Fahrweise stuft Herrera als zu gefährlich ein.
Das Saisonfinale der Frauen-WM in Jerez sollte wie im Vorjahr die Meisterschaft entscheiden. Maria Herrera kam mit sechs Punkten Vorsprung zur finalen Station des WorldWCR-Kalenders 2025. Im ersten Rennen am Samstag machte sie einen großen Schritt in Richtung WM-Titel, auch dank Gaststarterin Paola Ramos, die im direkten Duell mit WM-Anwärterin Beatriz Neila sehr aggressiv zu Werke ging.

Nach dem zugesprochenen Sieg im ersten Rennen ging Herrera mit 15 Punkten Vorsprung ins finale Rennen. Das bedeutete, dass ein sechster Platz ausreichend gewesen wäre, sofern Neila gewinnt. Gaststarterin Paola Ramos spielte aber erneut das Zünglein an der Waage und fuhr dem Feld davon. Somit hatte Herrera die WM so gut wie sicher.

Das zweite Rennen war für die neue Weltmeisterin aber dennoch stressiger als erwartet. «Mir war klar, dass mir ein sechster Platz gereicht hätte», bemerkte Herrera und kritisierte die Fahrweise ihrer WM-Rivalin: «Neila hat jedes Mal die Tür zugeschlagen. Das war zu viel, finde ich. Es war zu gefährlich.»

«Andere Fahrerinnen touchierten mein Heck. Ich wäre mehrere Male beinahe gestürzt. Das war das wohl schwierigste Rennen meiner Karriere. Ich musste ruhig bleiben und durfte nicht zu hart attackieren», schilderte die Spanierin.

Warum hat sich Herrera auf die Duelle eingelassen und ist den anderen Fahrerinnen nicht einfach davongefahren? «So habe ich noch nie gewonnen», erklärte Herrera lachend. «In dieser Kategorie sind die Motorräder sehr ähnlich. Normalerweise kämpfen wir zu fünft in einer Gruppe. Durch den Wind ist es für mich schwierig, auf der Geraden schnell zu sein.»

«Mir war klar, welche Strategie Bea hat. Ich habe es im vergangenen Jahr genau so gemacht. Das Problem ist, dass das Niveau höher war als im Vorjahr. Die Gruppe war größer», erklärte die neue Weltmeisterin. «Meine Strategie war, Paolo davonfahren zu lassen. Das waren fünf Punkte mehr Polster für mich.»

Schlussendlich entschied sie die Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung auf Herausforderin Beatriz Neila für sich und ging nach Ana Carrasco im Vorjahr als zweite Weltmeisterin in die WorldWCR-Geschichte ein.

«Ich habe es verdient, das Team hat diesen Titel verdient. Im vergangenen Jahr starteten wir ziemlich spät in dieses Projekt. Sie unterstützten mich von Beginn an sehr. Ich freue mich, hier in Jerez stark zu sein», freute sich Herrera, die ihren Frieden mit der andalusischen Piste schloss.

«Ich erinnere mich an die Spanische Meisterschaft hier. Damals stürzte ich zusammen mit Fabio Quartararo. Auch im vergangenen Jahr war es schwierig. Doch in diesem Jahr ging ich überlegter zu Werke. Ich musste mein Ego zur Seite stellen und das Rennen beenden», so die 29-Jährige.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Paola Ramos (E) Yamaha
2. Beatriz Neila (E) Yamaha + 9,578 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 9,678
4. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,803
5. Chloe Jones (GB) Yamaha + 10,032
6. Maria Herrera (E) Yamaha + 10,394
7. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 10,520
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 10,608
9. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 10,850
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,992
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 12,033
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 20,147
13. Lucy Michel (D) Yamaha + 34,467
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 34,496
15. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 34,769
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 35,798
17. Madalena Simoes (P) Yamaha + 51,286
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 53,518
19. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 54,909
20. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 58,380
21. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
-. Mallory Dobbs (USA) Yamaha
-. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 245
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 240
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 164
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 156
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 127
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 113
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 100
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 82
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 75
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 75
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 54
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Paola Ramos (E) Yamaha 38
14. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
15. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
16. Isis Carreno (RCH) Yamaha 24
17. Lucy Michel (D) Yamaha 23
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 9
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

