Nach WM-Erfolg: Herrera kritisiert Rivalin Neila
Das Saisonfinale der Frauen-WM in Jerez sollte wie im Vorjahr die Meisterschaft entscheiden. Maria Herrera kam mit sechs Punkten Vorsprung zur finalen Station des WorldWCR-Kalenders 2025. Im ersten Rennen am Samstag machte sie einen großen Schritt in Richtung WM-Titel, auch dank Gaststarterin Paola Ramos, die im direkten Duell mit WM-Anwärterin Beatriz Neila sehr aggressiv zu Werke ging.
Nach dem zugesprochenen Sieg im ersten Rennen ging Herrera mit 15 Punkten Vorsprung ins finale Rennen. Das bedeutete, dass ein sechster Platz ausreichend gewesen wäre, sofern Neila gewinnt. Gaststarterin Paola Ramos spielte aber erneut das Zünglein an der Waage und fuhr dem Feld davon. Somit hatte Herrera die WM so gut wie sicher.
Das zweite Rennen war für die neue Weltmeisterin aber dennoch stressiger als erwartet. «Mir war klar, dass mir ein sechster Platz gereicht hätte», bemerkte Herrera und kritisierte die Fahrweise ihrer WM-Rivalin: «Neila hat jedes Mal die Tür zugeschlagen. Das war zu viel, finde ich. Es war zu gefährlich.»
«Andere Fahrerinnen touchierten mein Heck. Ich wäre mehrere Male beinahe gestürzt. Das war das wohl schwierigste Rennen meiner Karriere. Ich musste ruhig bleiben und durfte nicht zu hart attackieren», schilderte die Spanierin.
Warum hat sich Herrera auf die Duelle eingelassen und ist den anderen Fahrerinnen nicht einfach davongefahren? «So habe ich noch nie gewonnen», erklärte Herrera lachend. «In dieser Kategorie sind die Motorräder sehr ähnlich. Normalerweise kämpfen wir zu fünft in einer Gruppe. Durch den Wind ist es für mich schwierig, auf der Geraden schnell zu sein.»
«Mir war klar, welche Strategie Bea hat. Ich habe es im vergangenen Jahr genau so gemacht. Das Problem ist, dass das Niveau höher war als im Vorjahr. Die Gruppe war größer», erklärte die neue Weltmeisterin. «Meine Strategie war, Paolo davonfahren zu lassen. Das waren fünf Punkte mehr Polster für mich.»
Schlussendlich entschied sie die Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung auf Herausforderin Beatriz Neila für sich und ging nach Ana Carrasco im Vorjahr als zweite Weltmeisterin in die WorldWCR-Geschichte ein.
«Ich habe es verdient, das Team hat diesen Titel verdient. Im vergangenen Jahr starteten wir ziemlich spät in dieses Projekt. Sie unterstützten mich von Beginn an sehr. Ich freue mich, hier in Jerez stark zu sein», freute sich Herrera, die ihren Frieden mit der andalusischen Piste schloss.
«Ich erinnere mich an die Spanische Meisterschaft hier. Damals stürzte ich zusammen mit Fabio Quartararo. Auch im vergangenen Jahr war es schwierig. Doch in diesem Jahr ging ich überlegter zu Werke. Ich musste mein Ego zur Seite stellen und das Rennen beenden», so die 29-Jährige.
|Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Paola Ramos (E)
|Yamaha
|2.
|Beatriz Neila (E)
|Yamaha
|+ 9,578 sec
|3.
|Lucie Boudesseul (F)
|Yamaha
|+ 9,678
|4.
|Pakita Ruiz (E)
|Yamaha
|+ 9,803
|5.
|Chloe Jones (GB)
|Yamaha
|+ 10,032
|6.
|Maria Herrera (E)
|Yamaha
|+ 10,394
|7.
|Roberta Ponziani (I)
|Yamaha
|+ 10,520
|8.
|Sara Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 10,608
|9.
|Tayla Relph (AUS)
|Yamaha
|+ 10,850
|10.
|Natalia Rivera (E)
|Yamaha
|+ 10,992
|11.
|Avalon Lewis (NZ)
|Yamaha
|+ 12,033
|12.
|Astrid Madrigal (MEX)
|Yamaha
|+ 20,147
|13.
|Lucy Michel (D)
|Yamaha
|+ 34,467
|14.
|Isis Carreno (RCH)
|Yamaha
|+ 34,496
|15.
|Adela Ourednickova (CZ)
|Yamaha
|+ 34,769
|16.
|Chun Mei Liu (RC)
|Yamaha
|+ 35,798
|17.
|Madalena Simoes (P)
|Yamaha
|+ 51,286
|18.
|Ornella Ongaro (F)
|Yamaha
|+ 53,518
|19.
|Sonya Lloyd (USA)
|Yamaha
|+ 54,909
|20.
|Tara Morrison (AUS)
|Yamaha
|+ 58,380
|21.
|Iryna Nadieieva (UA)
|Yamaha
|+ > 1 min
|22.
|Beatrice Barbera (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-.
|Mallory Dobbs (USA)
|Yamaha
|-.
|Jamie Hanks-Elliott (GB)
|Yamaha
|Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Maria Herrera (E)
|Yamaha
|2.
|Chloe Jones (GB)
|Yamaha
|+ 0,291 sec
|3.
|Beatriz Neila (E)
|Yamaha
|+ 1,114
|4.
|Paola Ramos (E)
|Yamaha
|+ 2,686
|5.
|Roberta Ponziani (I)
|Yamaha
|+ 5,503
|6.
|Lucie Boudesseul (F)
|Yamaha
|+ 5,509
|7.
|Tayla Relph (AUS)
|Yamaha
|+ 5,748
|8.
|Sara Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 9,696
|9.
|Pakita Ruiz (E)
|Yamaha
|+ 9,778
|10.
|Natalia Rivera (E)
|Yamaha
|+ 10,338
|11.
|Avalon Lewis (NZ)
|Yamaha
|+ 10,684
|12.
|Mallory Dobbs (USA)
|Yamaha
|+ 11,985
|13.
|Astrid Madrigal (MEX)
|Yamaha
|+ 12,068
|14.
|Lucy Michel (D)
|Yamaha
|+ 29,025
|15.
|Isis Carreno (RCH)
|Yamaha
|+ 29,708
|16.
|Adela Ourednickova (CZ)
|Yamaha
|+ 29,783
|17.
|Chun Mei Liu (RC)
|Yamaha
|+ 31,104
|18.
|Sonya Lloyd (USA)
|Yamaha
|+ 36,847
|19.
|Madalena Simoes (P)
|Yamaha
|+ 38,610
|20.
|Ornella Ongaro (F)
|Yamaha
|+ 42,703
|21.
|Jamie Hanks-Elliott (GB)
|Yamaha
|+ 43,104
|22.
|Iryna Nadieieva (UA)
|Yamaha
|+ 55,191
|23.
|Tara Morrison (AUS)
|Yamaha
|+ 55,580
|24.
|Beatrice Barbera (I)
|Yamaha
|+ 57,036
|25.
|Jessica Howden (ZA)
|Yamaha
|+ 0,000
|Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Maria Herrera (E)
|Yamaha
|245
|2.
|Beatriz Neila (E)
|Yamaha
|240
|3.
|Chloe Jones (GB)
|Yamaha
|164
|4.
|Roberta Ponziani (I)
|Yamaha
|156
|5.
|Sara Sanchez (E)
|Yamaha
|127
|6.
|Lucie Boudesseul (F)
|Yamaha
|113
|7.
|Pakita Ruiz (E)
|Yamaha
|100
|8.
|Avalon Lewis (NZ)
|Yamaha
|82
|9.
|Astrid Madrigal (MEX)
|Yamaha
|75
|10.
|Tayla Relph (AUS)
|Yamaha
|75
|11.
|Natalia Rivera (E)
|Yamaha
|54
|12.
|Jessica Howden (ZA)
|Yamaha
|39
|13.
|Paola Ramos (E)
|Yamaha
|38
|14.
|Mallory Dobbs (USA)
|Yamaha
|30
|15.
|Ornella Ongaro (F)
|Yamaha
|24
|16.
|Isis Carreno (RCH)
|Yamaha
|24
|17.
|Lucy Michel (D)
|Yamaha
|23
|18.
|Emily Bondi (F)
|Yamaha
|15
|19.
|Line Vieillard (F)
|Yamaha
|12
|20.
|Sarah Varon (COL)
|Yamaha
|9
|21.
|Adela Ourednickova (CZ)
|Yamaha
|9
|22.
|Chun Mei Liu (RC)
|Yamaha
|5
|23.
|Denise Dal Zotto (I)
|Yamaha
|4