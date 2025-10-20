Nach WM-Erfolg: Herrera kritisiert Rivalin Neila

Maria Herrera ist die Frauen-Weltmeisterin der Saison 2025: Ein sechster Platz reichte im finalen Rennen aus, weil Gaststarterin Paola Ramos souverän gewann. Beatriz Neilas Fahrweise stuft Herrera als zu gefährlich ein.

Das Saisonfinale der Frauen-WM in Jerez sollte wie im Vorjahr die Meisterschaft entscheiden. Maria Herrera kam mit sechs Punkten Vorsprung zur finalen Station des WorldWCR-Kalenders 2025. Im ersten Rennen am Samstag machte sie einen großen Schritt in Richtung WM-Titel, auch dank Gaststarterin Paola Ramos, die im direkten Duell mit WM-Anwärterin Beatriz Neila sehr aggressiv zu Werke ging.

Nach dem zugesprochenen Sieg im ersten Rennen ging Herrera mit 15 Punkten Vorsprung ins finale Rennen. Das bedeutete, dass ein sechster Platz ausreichend gewesen wäre, sofern Neila gewinnt. Gaststarterin Paola Ramos spielte aber erneut das Zünglein an der Waage und fuhr dem Feld davon. Somit hatte Herrera die WM so gut wie sicher.

Das zweite Rennen war für die neue Weltmeisterin aber dennoch stressiger als erwartet. «Mir war klar, dass mir ein sechster Platz gereicht hätte», bemerkte Herrera und kritisierte die Fahrweise ihrer WM-Rivalin: «Neila hat jedes Mal die Tür zugeschlagen. Das war zu viel, finde ich. Es war zu gefährlich.»

«Andere Fahrerinnen touchierten mein Heck. Ich wäre mehrere Male beinahe gestürzt. Das war das wohl schwierigste Rennen meiner Karriere. Ich musste ruhig bleiben und durfte nicht zu hart attackieren», schilderte die Spanierin.

Warum hat sich Herrera auf die Duelle eingelassen und ist den anderen Fahrerinnen nicht einfach davongefahren? «So habe ich noch nie gewonnen», erklärte Herrera lachend. «In dieser Kategorie sind die Motorräder sehr ähnlich. Normalerweise kämpfen wir zu fünft in einer Gruppe. Durch den Wind ist es für mich schwierig, auf der Geraden schnell zu sein.»

«Mir war klar, welche Strategie Bea hat. Ich habe es im vergangenen Jahr genau so gemacht. Das Problem ist, dass das Niveau höher war als im Vorjahr. Die Gruppe war größer», erklärte die neue Weltmeisterin. «Meine Strategie war, Paolo davonfahren zu lassen. Das waren fünf Punkte mehr Polster für mich.»

Schlussendlich entschied sie die Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung auf Herausforderin Beatriz Neila für sich und ging nach Ana Carrasco im Vorjahr als zweite Weltmeisterin in die WorldWCR-Geschichte ein.

«Ich habe es verdient, das Team hat diesen Titel verdient. Im vergangenen Jahr starteten wir ziemlich spät in dieses Projekt. Sie unterstützten mich von Beginn an sehr. Ich freue mich, hier in Jerez stark zu sein», freute sich Herrera, die ihren Frieden mit der andalusischen Piste schloss.

«Ich erinnere mich an die Spanische Meisterschaft hier. Damals stürzte ich zusammen mit Fabio Quartararo. Auch im vergangenen Jahr war es schwierig. Doch in diesem Jahr ging ich überlegter zu Werke. Ich musste mein Ego zur Seite stellen und das Rennen beenden», so die 29-Jährige.