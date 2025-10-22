Jerez-Wunder Paola Ramos: Aus dem Nichts zum Sieg

Das gab es in der WorldWCR noch nie: Aus dem Nichts fuhr beim Saisonfinale in Jerez mit Paola Ramos eine Wildcard-Pilotin um Podestplätze mit und krönte ihr WM-Debüt mit einem dominanten Sieg im zweiten Lauf.

In der 2024 etablierten Women's Circuit Racing World Championship sehen wir regelmäßig Wildcard-Pilotinnen, aber keine schindete bei ihrem WM-Debüt einen derart starken Eindruck wie Paola Ramos beim diesjährigen Saisonfinale in Jerez.

Die 18-Jährige aus Tarragona stürmte in der Superpole in die erste Reihe auf Startplatz 3, verpasste im ersten Lauf den Sieg nur aufgrund einer Zeitstrafe und führte die etablierten Teilnehmerinnen – also auch Weltmeisterin Maria Herrera und ihre schärfste Gegnerin Beatriz Neila – im zweiten Rennen regelrecht vor: Mit 10 sec Vorsprung kreuzte Ramos die Ziellinie.

«Ich freue mich tierisch», jubelte die Teenagerin im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich denke, wir haben uns wirklich gut geschlagen. Nachdem der erste Lauf etwas unglücklich endete, konnte ich das zweite Rennen gewinnen. Einerseits freue ich mich auch über das erste Rennen, weil ich weiß, dass ich gewonnen habe. Aber ich ärgere mich auch über die Strafe, weil sie meiner Meinung nach zu hart war.»

Definitiv wäre eine starke Fahrerin wie Ramos eine Bereicherung für die Frauen-Weltmeisterschaft. Erstaunlich: Die talentierte Spanierin hat kaum Erfahrung und hat keinen großzügigen Gönner, der sie finanziell unterstützt.

«Meine Familie hat große Opfer gebracht, damit ich hier starten konnte. Jetzt ist mein Ziel, im kommenden Jahr die gesamte Saison zu fahren», erklärte Ramos. «Nach fünf Jahren Pause bin ich erst im vergangenen Jahr in die spanische Serie zurückgekehrt – mir fehlte schlicht und einfach das Geld, um Rennen zu fahren. 2025 war erst meine dritte Saison als Rennfahrerin. Von den Rennstrecken im WM-Kalender kenne ich nur Jerez. Dass ich mich so gut verkaufen konnte, kann ich selbst kaum glauben. Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben.»