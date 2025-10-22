Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Max Verstappen muss zuschauen

Jerez-Wunder Paola Ramos: Aus dem Nichts zum Sieg

Von Kay Hettich
Paola Ramos wäre eine Bereicherung für die WorldWCR 2026
© Dorna/William Joly

Paola Ramos wäre eine Bereicherung für die WorldWCR 2026

Das gab es in der WorldWCR noch nie: Aus dem Nichts fuhr beim Saisonfinale in Jerez mit Paola Ramos eine Wildcard-Pilotin um Podestplätze mit und krönte ihr WM-Debüt mit einem dominanten Sieg im zweiten Lauf.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In der 2024 etablierten Women's Circuit Racing World Championship sehen wir regelmäßig Wildcard-Pilotinnen, aber keine schindete bei ihrem WM-Debüt einen derart starken Eindruck wie Paola Ramos beim diesjährigen Saisonfinale in Jerez.

Die 18-Jährige aus Tarragona stürmte in der Superpole in die erste Reihe auf Startplatz 3, verpasste im ersten Lauf den Sieg nur aufgrund einer Zeitstrafe und führte die etablierten Teilnehmerinnen – also auch Weltmeisterin Maria Herrera und ihre schärfste Gegnerin Beatriz Neila – im zweiten Rennen regelrecht vor: Mit 10 sec Vorsprung kreuzte Ramos die Ziellinie.

«Ich freue mich tierisch», jubelte die Teenagerin im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich denke, wir haben uns wirklich gut geschlagen. Nachdem der erste Lauf etwas unglücklich endete, konnte ich das zweite Rennen gewinnen. Einerseits freue ich mich auch über das erste Rennen, weil ich weiß, dass ich gewonnen habe. Aber ich ärgere mich auch über die Strafe, weil sie meiner Meinung nach zu hart war.»

Definitiv wäre eine starke Fahrerin wie Ramos eine Bereicherung für die Frauen-Weltmeisterschaft. Erstaunlich: Die talentierte Spanierin hat kaum Erfahrung und hat keinen großzügigen Gönner, der sie finanziell unterstützt.

«Meine Familie hat große Opfer gebracht, damit ich hier starten konnte. Jetzt ist mein Ziel, im kommenden Jahr die gesamte Saison zu fahren», erklärte Ramos. «Nach fünf Jahren Pause bin ich erst im vergangenen Jahr in die spanische Serie zurückgekehrt – mir fehlte schlicht und einfach das Geld, um Rennen zu fahren. 2025 war erst meine dritte Saison als Rennfahrerin. Von den Rennstrecken im WM-Kalender kenne ich nur Jerez. Dass ich mich so gut verkaufen konnte, kann ich selbst kaum glauben. Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben.»


Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Paola Ramos (E) Yamaha
2. Beatriz Neila (E) Yamaha + 9,578 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 9,678
4. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,803
5. Chloe Jones (GB) Yamaha + 10,032
6. Maria Herrera (E) Yamaha + 10,394
7. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 10,520
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 10,608
9. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 10,850
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,992
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 12,033
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 20,147
13. Lucy Michel (D) Yamaha + 34,467
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 34,496
15. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 34,769
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 35,798
17. Madalena Simoes (P) Yamaha + 51,286
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 53,518
19. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 54,909
20. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 58,380
21. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
-. Mallory Dobbs (USA) Yamaha
-. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 245
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 240
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 164
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 156
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 127
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 113
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 100
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 82
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 75
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 75
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 54
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Paola Ramos (E) Yamaha 38
14. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
15. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
16. Isis Carreno (RCH) Yamaha 24
17. Lucy Michel (D) Yamaha 23
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 9
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 22.10., 07:50, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mi. 22.10., 11:05, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mi. 22.10., 11:30, Motorvision TV
    Car History
  • Mi. 22.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone
  • Mi. 22.10., 12:25, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 22.10., 13:15, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mi. 22.10., 14:00, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis der USA
  • Mi. 22.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mi. 22.10., 16:30, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2210054512 | 11