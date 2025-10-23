Lucy Michel (20): «Ziel bleibt die WorldWCR 2026»

Nach dem Finale in Jerez reflektiert die Sächsin Lucy Michel ihre zweite Saison in der Women's Circuit Racing World Championship und beginnt mit den Planungen für 2026.

Mit den Rennen im spanischen Jerez ist die zweite Saison der Frauen-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Damit endete für dieses Jahr auch die gemeinsame Reise für Lucy Michel, die einzige deutsche Teilnehmerin, und das Team TSL von Stefan Laux. Bei den letzten beiden Rennen, die für Michel von Startplatz 15 losgegangen waren, holte sie mit den Plätzen 14 und 13 noch mal eine Hand voll Punkte. Damit hatte die WM-Pilotin im gesamten Jahr 23 Punkte gesammelt und war damit in der Schlussabrechnung auf Platz 17 gelandet.

Nach der Zieldurchfahrt am Sonntag ging es für die Sächsin entspannter zu. Die Rückreise stand erst für Montag an, so dass sie mal nicht unmittelbar nach dem Rennen in Richtung Flughafen musste. Am Dienstag ging es dann allerdings gleich wieder an ihren Arbeitsplatz als nun fertig ausgebildete Röntgen-Assistentin. Ein nach wie vor herausfordernde Aufgabe. «Ein bis zwei Mal die Woche habe ich auch 24 Stunden am Stück Dienst», erzählt sie.

Dafür sind die Prüfungen, die sie in den letzten Monaten erfolgreich abschließen konnte, nun endgültig zu den Akten gelegt. Entsprechend gelöst die Stimmung beim WM-Finale in Jerez. «Es war definitiv weniger Druck und ich konnte mich ganz aufs Fahren konzentrieren», berichtet die 20-Jährige. «Das Wetter war mega und es hat einfach Spaß gemacht. Klar wäre eine Platzierung weiter vorne schöner gewesen. Aber es war einfach nicht mehr möglich.»

Ein Jahr ist es her, dass Lucy Michel zuletzt in Jerez unterwegs gewesen ist. «Leider hatte ich seitdem kein Training mehr dort», schildert sie. «Man braucht eben auch in Jerez einige Runden, um die Kniffe der Strecke rauszukriegen. Viele Kurven gehen am Ende doch schneller, als man denkt. Jeder geht da anders ran.»

Jetzt heißt es für Michel und ihren Teamchef Stefan Laux erst einmal abwarten. Gerne würde die beiden gemeinsam eine weitere Runde in der Weltmeisterschaft drehen. Dieses Mal ohne den Stress von über ein Dutzend Prüfungen. Bis auf den WM-Kalender gibt es noch keine genauen Infos über die Saison 2026. «Die zwei Monate Sommerpause im nächsten Jahr sind schon lang», meinte Michel beim Blick auf den Kalender. «Da muss man zwischendurch irgendwo fahren.»

Gemeinsam mit Laux wird nun an einem neuen Schlachtplan gearbeitet. «Mit meinem letzten Rennen bin ich echt zufrieden», versichert Michel. «Beim Rennen in Frankreich hatte ich mir mehr erhofft, da wir dort ja auch vorher testen waren. Dort hatte ich leider das Problem mit der Schaltung, als der Gang oft nicht reingegangen. Das haben wir inzwischen wieder gut hinbekommen. Klar ärgert man sich über sowas, denn ich hätte es besser gekonnt.»

Die Punkte, die sie in Frankreich dann eben nicht einkassiert hat, hätten ihr in der Endabrechnung gutgetan. Denn mit 23 Zählern ist sie 2025 auf Platz 17 gelandet. Da es in der WM-Tabelle eng hergeht, wäre sie mit zwei Punkten mehr gleich drei Plätze weiter vorne und hätte bei der neuerlichen Bewerbung für 2026 bessere Karten. «Aber aus den Fehlern lernt man, rückgängig machen kann man sie eh nicht», stellt Michel klar.

Plan A ist und bleibt die Weltmeisterschaft. Über einen Plan B denkt sie mit ihrem Teamchef beizeiten nach. Denn gefahren wird, ob WM oder nicht. So Lucy Michels fester Entschluss.