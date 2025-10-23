Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Lucy Michel (20): «Ziel bleibt die WorldWCR 2026»

Von Esther Babel
Lucy Michel plant eine weitere Saison in der WorldWCR
© Dorna/William Joly

Lucy Michel plant eine weitere Saison in der WorldWCR

Nach dem Finale in Jerez reflektiert die Sächsin Lucy Michel ihre zweite Saison in der Women's Circuit Racing World Championship und beginnt mit den Planungen für 2026.
Mit den Rennen im spanischen Jerez ist die zweite Saison der Frauen-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Damit endete für dieses Jahr auch die gemeinsame Reise für Lucy Michel, die einzige deutsche Teilnehmerin, und das Team TSL von Stefan Laux. Bei den letzten beiden Rennen, die für Michel von Startplatz 15 losgegangen waren, holte sie mit den Plätzen 14 und 13 noch mal eine Hand voll Punkte. Damit hatte die WM-Pilotin im gesamten Jahr 23 Punkte gesammelt und war damit in der Schlussabrechnung auf Platz 17 gelandet.

Nach der Zieldurchfahrt am Sonntag ging es für die Sächsin entspannter zu. Die Rückreise stand erst für Montag an, so dass sie mal nicht unmittelbar nach dem Rennen in Richtung Flughafen musste. Am Dienstag ging es dann allerdings gleich wieder an ihren Arbeitsplatz als nun fertig ausgebildete Röntgen-Assistentin. Ein nach wie vor herausfordernde Aufgabe. «Ein bis zwei Mal die Woche habe ich auch 24 Stunden am Stück Dienst», erzählt sie.

Dafür sind die Prüfungen, die sie in den letzten Monaten erfolgreich abschließen konnte, nun endgültig zu den Akten gelegt. Entsprechend gelöst die Stimmung beim WM-Finale in Jerez. «Es war definitiv weniger Druck und ich konnte mich ganz aufs Fahren konzentrieren», berichtet die 20-Jährige. «Das Wetter war mega und es hat einfach Spaß gemacht. Klar wäre eine Platzierung weiter vorne schöner gewesen. Aber es war einfach nicht mehr möglich.»

Ein Jahr ist es her, dass Lucy Michel zuletzt in Jerez unterwegs gewesen ist. «Leider hatte ich seitdem kein Training mehr dort», schildert sie. «Man braucht eben auch in Jerez einige Runden, um die Kniffe der Strecke rauszukriegen. Viele Kurven gehen am Ende doch schneller, als man denkt. Jeder geht da anders ran.»

Jetzt heißt es für Michel und ihren Teamchef Stefan Laux erst einmal abwarten. Gerne würde die beiden gemeinsam eine weitere Runde in der Weltmeisterschaft drehen. Dieses Mal ohne den Stress von über ein Dutzend Prüfungen. Bis auf den WM-Kalender gibt es noch keine genauen Infos über die Saison 2026. «Die zwei Monate Sommerpause im nächsten Jahr sind schon lang», meinte Michel beim Blick auf den Kalender. «Da muss man zwischendurch irgendwo fahren.»

Gemeinsam mit Laux wird nun an einem neuen Schlachtplan gearbeitet. «Mit meinem letzten Rennen bin ich echt zufrieden», versichert Michel. «Beim Rennen in Frankreich hatte ich mir mehr erhofft, da wir dort ja auch vorher testen waren. Dort hatte ich leider das Problem mit der Schaltung, als der Gang oft nicht reingegangen. Das haben wir inzwischen wieder gut hinbekommen. Klar ärgert man sich über sowas, denn ich hätte es besser gekonnt.»

Die Punkte, die sie in Frankreich dann eben nicht einkassiert hat, hätten ihr in der Endabrechnung gutgetan. Denn mit 23 Zählern ist sie 2025 auf Platz 17 gelandet. Da es in der WM-Tabelle eng hergeht, wäre sie mit zwei Punkten mehr gleich drei Plätze weiter vorne und hätte bei der neuerlichen Bewerbung für 2026 bessere Karten. «Aber aus den Fehlern lernt man, rückgängig machen kann man sie eh nicht», stellt Michel klar.

Plan A ist und bleibt die Weltmeisterschaft. Über einen Plan B denkt sie mit ihrem Teamchef beizeiten nach. Denn gefahren wird, ob WM oder nicht. So Lucy Michels fester Entschluss.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Paola Ramos (E) Yamaha
2. Beatriz Neila (E) Yamaha + 9,578 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 9,678
4. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,803
5. Chloe Jones (GB) Yamaha + 10,032
6. Maria Herrera (E) Yamaha + 10,394
7. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 10,520
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 10,608
9. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 10,850
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,992
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 12,033
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 20,147
13. Lucy Michel (D) Yamaha + 34,467
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 34,496
15. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 34,769
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 35,798
17. Madalena Simoes (P) Yamaha + 51,286
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 53,518
19. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 54,909
20. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 58,380
21. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
-. Mallory Dobbs (USA) Yamaha
-. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 245
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 240
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 164
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 156
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 127
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 113
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 100
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 82
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 75
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 75
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 54
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Paola Ramos (E) Yamaha 38
14. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
15. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
16. Isis Carreno (RCH) Yamaha 24
17. Lucy Michel (D) Yamaha 23
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 9
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

