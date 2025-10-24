Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marquez fällt restliche Saison aus!

Beatriz Neila: Den Titel verloren, aber viel gewonnen

Von Kay Hettich
Beatriz Neila
© Gold & Goose

Beatriz Neila

Am Ende gelang es Beatriz Neila beim Saisonfinale in Jerez nicht, die WorldWCR 2025 für sich zu entscheiden. Die Spanierin wirkte nach den Plätzen 3 und 2 aber so gar nicht wie die Verliererin, sondern war überglücklich.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Seit den ersten Planungen zur Etablierung einer Weltmeisterschaft nur für Frauen stand Beatriz Neila hinter diesem Vorhaben und rührte die Werbetrommel. Als mehrfache Europameisterin gehörte die zierliche Spanierin zu den besten Teilnehmerinnen und wurde im ersten Jahr der WorldWCR mit vier Podestplätzen WM-Vierte.

In der Frauenweltmeisterschaft 2025 war Neila von Beginn an die härteste Rivalin von Maria Herrera, die als haushohe Favoritin auf den WM-Titel galt. Aber erst im letzten Saisonrennen, im zweiten Lauf beim Saisonfinale in Jerez, konnte die Forward-Pilotin die Weltmeisterschaft für sich entscheiden – mit einem glanzlosen sechsten Platz.

Neila, die in jedem der zwölf Rennen auf dem Podium stand, davon viermal als Siegerin, wirkte jedoch überhaupt nicht enttäuscht. Die Madrilenin war mit ihrer Leistung in diesem Jahr überglücklich. «Ja, ich habe den Titelkampf verloren, aber ich habe so viele andere Dinge gewonnen. Ich bin wirklich zufrieden», erklärte die 23-Jährige mit einem Strahlen im Gesicht. «Ich habe mein Bestes gegeben, sogar noch ein wenig mehr als das. Meine Leistung im Jahr 2024 hat mich motiviert, in dieser Saison mehr zu erreichen, und das habe ich definitiv geschafft. Ich bin als Mensch und als Fahrer gewachsen.»

Die Crescent-Pilotin wird auch 2026 gegen Herrera antreten. «Ich weiß, dass ich eine sehr starke Saison und ein hervorragendes letztes Rennen absolviert habe. Ich habe so viel gelernt und bin sehr stolz auf mich», beteuerte Neila. «Ich habe vor, dieses unglaubliche Abenteuer in der nächsten Saison fortzusetzen, also werde ich 2026 wieder dabei sein und es erneut versuchen.»


Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Paola Ramos (E) Yamaha
2. Beatriz Neila (E) Yamaha + 9,578 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 9,678
4. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,803
5. Chloe Jones (GB) Yamaha + 10,032
6. Maria Herrera (E) Yamaha + 10,394
7. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 10,520
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 10,608
9. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 10,850
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,992
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 12,033
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 20,147
13. Lucy Michel (D) Yamaha + 34,467
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 34,496
15. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 34,769
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 35,798
17. Madalena Simoes (P) Yamaha + 51,286
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 53,518
19. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 54,909
20. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 58,380
21. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
-. Mallory Dobbs (USA) Yamaha
-. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,291 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 1,114
4. Paola Ramos (E) Yamaha + 2,686
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 5,503
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 5,509
7. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 5,748
8. Sara Sanchez (E) Yamaha + 9,696
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 9,778
10. Natalia Rivera (E) Yamaha + 10,338
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,684
12. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 11,985
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 12,068
14. Lucy Michel (D) Yamaha + 29,025
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 29,708
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 29,783
17. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 31,104
18. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + 36,847
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 38,610
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 42,703
21. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 43,104
22. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha + 55,191
23. Tara Morrison (AUS) Yamaha + 55,580
24. Beatrice Barbera (I) Yamaha + 57,036
25. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 0,000
Frauen-WM 2025: Stand nach 12 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 245
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 240
3. Chloe Jones (GB) Yamaha 164
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 156
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 127
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 113
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 100
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 82
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 75
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 75
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 54
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Paola Ramos (E) Yamaha 38
14. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 30
15. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
16. Isis Carreno (RCH) Yamaha 24
17. Lucy Michel (D) Yamaha 23
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 9
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 24.10., 11:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 24.10., 11:25, Motorvision TV
    Car History
  • Fr. 24.10., 11:35, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 24.10., 11:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 24.10., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 24.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 24.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 24.10., 16:25, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 24.10., 16:50, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Fr. 24.10., 17:25, Motorvision TV
    Top Speed Classic
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2410054513 | 5