Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Louis Vosters und Fantic gehen getrennte Wege

Von Thoralf Abgarjan
Glenn Coldenhoff und Louis Vosters
© Fantic

Glenn Coldenhoff und Louis Vosters

Nach zwei Jahren Werkseinsatz beendet der erfolgreiche Teambesitzer Louis Vosters offiziell die Zusammenarbeit mit Fantic. Künftig wird Vosters die Teamstruktur für Ducati aufbauen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das Ende der Partnerschaft zwischen Louis Vosters und Fantic wurde nun auch offiziell bestätigt. Bereits Ende 2023 hatte Yamaha die Kooperation mit dem Niederländer beendet und stattdessen dem Kemea-Yamaha-Team den Zuschlag als neues offizielles Werksteam gegeben. Vosters fühlte sich damals übergangen und startete daraufhin seine Zusammenarbeit mit Fantic.

Da die Fantic-Modelle auf der technischen Plattform von Yamaha basieren, konnte Vosters das vorhandene Know-how seines Teams direkt weiter nutzen – mit großem Erfolg: Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff erzielte den ersten MXGP-Laufsieg für Fantic, das erste Grand-Prix-Podium und schließlich WM-Bronze. Zum Vergleich: Der beste Yamaha-Pilot, Calvin Vlaanderen, belegte Rang 6 der Gesamtwertung.

«2024 wurden wir zum Fantic Factory Racing MXGP-Team. 2025 war eine Saison, auf die man stolz sein kann. Nach zwei erfolgreichen Jahren geht unsere Reise mit Fantic zu Ende, und wir bereiten uns auf ein neues Kapitel unter anderem Namen vor», heißt es in der Pressemitteilung des Teams.

Hinter den Kulissen gilt als sicher, dass Louis Vosters künftig das Ducati-Werksteam leiten wird. Das Team von Jacky Martens (JM Honda) soll im Gegenzug die neue Struktur des Fantic-Werksteams übernehmen. Beide Abkommen sind derzeit jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 22.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mi. 22.10., 16:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 17:55, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 22.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mi. 22.10., 20:05, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mi. 22.10., 21:05, Motorvision TV
    Australian Boat Racing
  • Mi. 22.10., 21:45, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 22.10., 22:45, hr-fernsehen
    Bikerinnen auf der Überholspur
  • Do. 23.10., 00:30, Motorvision TV
    Car History
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2210054512 | 4