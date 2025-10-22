Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Lierneux (Belgien): Bald Ersatz für Lommel?

Von Thoralf Abgarjan
André Mathieu (links) hat als General Manager des Streckenbetreibers hohe Ziele
© Lierneux MX

André Mathieu (links) hat als General Manager des Streckenbetreibers hohe Ziele

Die Motocross-Strecke im belgischen Lierneux soll auf WM-Niveau ausgebaut werden. Der Betreiber bewirbt sich für das Jahr 2027 um die Austragung des Belgian Grand Prix und plant, das Areal umfassend zu erweitern.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die legendäre Sandstrecke von Lommel geriet in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen: Steigende behördliche Auflagen und Umweltvorgaben setzten die Organisatoren zunehmend unter Druck. 2023 wurde sogar offen über eine mögliche Schließung diskutiert – Hauptstreitpunkt war die angebliche Lärmbelastung durch den Streckenbetrieb.

Nun tritt ein weiterer belgischer Veranstalter auf den Plan: Lierneux will bereits ab 2027 selbst einen Lauf zur MXGP-Weltmeisterschaft austragen. «Wir wollen Lierneux zu einem Pflichtziel für Motocross-Fans machen. Dieses Projekt dient nicht nur dem Sport, sondern soll auch die gesamte Region wirtschaftlich stärken», erklärt André Mathieu, General Manager des Streckenbetreibers.

Mathieu kündigte Investitionen in die Infrastruktur sowie in ein erweitertes Dienstleistungsangebot an. Die Anlage liegt im südlichen Teil Belgiens, in der Region Wallonien, und wurde bereits mit neuem Untergrund versehen. Im Gegensatz zum tiefen Sand von Lommel bietet Lierneux einen klassischen Hartbodenkurs.

Ob sich Lierneux künftig als Ergänzung oder gar als Ersatz für Lommel positioniert, bleibt offen. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich die belgische Motocross-Landschaft entwickelt.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 22.10., 16:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 17:55, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 22.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mi. 22.10., 20:05, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mi. 22.10., 21:05, Motorvision TV
    Australian Boat Racing
  • Mi. 22.10., 21:45, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 22.10., 22:45, hr-fernsehen
    Bikerinnen auf der Überholspur
  • Do. 23.10., 00:30, Motorvision TV
    Car History
  • Do. 23.10., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 23.10., 02:30, Spiegel Geschichte
    Der Oldtimer-Jäger
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2210054512 | 4