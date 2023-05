Ben Spies: Trotz Flugangst in Superbike-WM und MotoGP

Als sich Ben Spies 2009 aufmachte, um in der Superbike-WM und anschließend in der MotoGP Karriere zu machen, musste er all seinen Mut zusammenraffen. Flugzeuge sind für den Texaner ein Ort des Schreckens.

Ben Spies schrieb Geschichte, als er 2009 als Rookie die Superbike-Weltmeisterschaft gewann. Dabei war der Wechsel des US-Amerikaners nach Europa weder geplant noch gewollt. Denn ohne die durch die Pleite der Großbank Lehman Brothers 2008 ausgelöste Finanzkrise wäre Spies nicht in die Superbike-WM gewechselt. Im Nachhinein war es für Yamaha und den Texaner ein Glücksfall.

Die Superbike-WM 2009 war umkämpft und spannend bis zum Finale in Portugal. Noriyuki Haga kam als WM-Führender zum letzten Event in Portimão, doch der Ducati-Pilot stürzte im ersten Rennen. Den Sieg holte sich Spies, dem ein fünfter Platz im zweiten Lauf reichte, um sich vor dem kampfstarken Japaner zum Weltmeister zu krönen.

Vor seiner internationalen Karriere gewann der Texaner dreimal mit Suzuki die AMA Superbike-Meisterschaft in den USA. Dort wäre Spies gerne geblieben. «Das Jahr in der Superbike-WM war perfekt. Aber offen gesagt war ich viel glücklicher, als ich in der AMA gefahren bin», erzählte der mittlerweile 38-Jährige. «Ich war damals mit meinem Cousin in einem Wohnmobil unterwegs, mit dem wir durch das ganze Land gefahren sind. Der Punkt ist nämlich, dass ich das Fliegen hasse! Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer Angst davor. Wenn ich könnte, würde ich niemals das Flugzeug wählen, um mich fortzubewegen.»

Das Yamaha-Angebot für die Superbike-WM war für Spies damals aber die einzige reizvolle Offerte. «Als die Wirtschaft zusammenbrach, war der Manager meines Yoshimura-Teams gezwungen, meinen Vertrag nicht zu verlängern», erinnerte sich der Texaner. «Er riet mir, nach Europa zu gehen. Dann fragte ich bei Yamaha USA für die AMA an, aber auch sie schlugen mir die Superbike-WM vor. Also nahm ich an und fuhr die Weltmeisterschaft. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, und es 2008 nicht diese Krise gegeben hätte, wäre ich nie nach Europa gegangen.»

Mit dem WM-Titel in der Tasche ging es für Spies geradewegs in die MotoGP-WM und blieb dort vier Jahre, trotz seiner weiter bestehenden Flugangst.