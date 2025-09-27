Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia dominiert Motegi-Sprint

Aegerter (11.): «Entspricht nicht unseren Ansprüchen»

Von Sebastian Fränzschky
Yamaha-Pilot Dominique Aegerter kratzte im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon an den Top-10 und war mit seinem Ergebnis nicht zufrieden. Für die Rennen am Sonntag hat der Schweizer ein klares Ziel.
Gut 17 Sekunden fehlten Dominique Aegerter im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon auf Sieger Toprak Razgatlioglu. Auf dem für Yamaha schwierigen Kurs war der Schweizer immerhin zweitbester R1-Pilot. Lediglich Werkspilot Andrea Locatelli kam vor Aegerter ins Ziel. Platz 11 war aber nicht das, was sich Aegerter vorgenommen hatte.

«Wir haben das erste Rennen auf Platz elf beendet. Damit bin ich nicht zufrieden», bilanzierte der zielstrebige Schweizer, der nur aus der fünften Startreihe ins Samstags-Rennen ging und somit eine große Herausforderung vor sich hatte.

«Heute Morgen hatten wir eine schwierige Superpole, obwohl unser Rückstand auf die erste Reihe nur 0,8 Sekunden betrug. Das zeigt, wie eng der Wettbewerb ist. Unser Problem war, dass wir keine perfekte Runde hinbekommen haben», ärgerte sich der GRT-Yamaha-Pilot.

«Im Rennen hatten wir, wie schon mehrfach in diesem Jahr, in den ersten Runden etwas Mühe, Positionen gut zu machen. Aber sobald andere Fahrer mit Gripverlust oder anderen Problemen zu kämpfen hatten, konnten wir unsere Pace halten und Überholmanöver starten. Am Ende haben wir nicht so viel Zeit auf die Sieger verloren, aber der elfte Platz entspricht nicht unseren Ansprüchen», stellte Aegerter klar.

«Jetzt werden wir analysieren und versuchen, uns für morgen zu verbessern, denn das Ziel ist klar: Wir wollen das Superpole-Rennen unter den ersten Neun beenden, um am Nachmittag eine bessere Startposition zu haben», nannte Aegerter die Zielsetzung für den Sonntagvormittag. «Aber zuerst einmal ein Dankeschön an das gesamte Team, das großartige Arbeit leistet. Wir werden weiter alles geben», versprach der ehemalige Supersport-Weltmeister.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 494
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 450
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 273
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 245
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 179
7. Alex Lowes (GB) Bimota 155
8. Xavi Vierge (E) Honda 129
9. Axel Bassani (I) Bimota 107
10. Andrea Iannone (I) Ducati 101
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 97
12. Michael vd Mark (NL) BMW 92
13. Iker Lecuona (E) Honda 90
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 73
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 53
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 32
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

