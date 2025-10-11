Was am Samstag live von der SBK-Estoril zu sehen ist

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Estoril
© Gold & Goose

Die Superbike-WM gastiert am Wochenende in Estoril

Am Samstag finden auf dem Circuito do Estoril drei Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft statt und es könnte der erste Titel vergeben werden. Wie man die Entscheidung live verfolgen kann.
Die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit dem Abschied von ServusTV aus Deutschland und der Schweiz ist der lineare Sendebetrieb eingestellt. Das Signal für den heimischen Markt in Österreich kann jedoch von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Über den linearen Sendebetrieb wird über das bevorstehende Meeting in Estoril am Samstag und Sonntag jeweils ab 14:10 Uhr umfassend und live berichtet. Ab Freitag steht jedoch die digitale Plattform ServusTV On für Superbike-Fans parat, auch aus Deutschland und der Schweiz.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für ganz Europa erworben hat. Zuverlässig, im Sinne der Berücksichtigung der einzelnen Veranstaltungen im linearen Live-Sendebetrieb, ist Eurosport jedoch nicht. Aus Portugal ist keine Live-Übertragung vorgesehen, jedoch Wiederholungen am Samstag und Sonntag ab 18 Uhr.

Aber auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die umfassendste Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar für die restliche Saison für nur noch 9,99 Euro. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basic-Tarif enthalten ist. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Estoril
Samstag, 11. Oktober
Ortszeit MESZ Dauer Serie Session
09:00 10:00 20 min SBK-WM FP 3
09:30 10:30 10 SSP-WM Warm-up
09:50 10:50 10 SSP-300 Warm-up
10:15 11:15 10 Rd. R3-Cup Rennen 1
11:00 12:00 15 min SBK-WM Superpole
12:35 13:35 18 Rd. SSP-WM Rennen 1
14:00 15:00 21 Rd. SBK-WM Rennen 1
15:15 16:15 12 Rd. SSP-300 Rennen 1
Sonntag, 12. Oktober
Ortszeit MESZ Dauer Serie Session
09:00 10:00 10 min SBK-WM Warm-up
09:20 10:20 10 SSP-WM Warm-up
09:40 10:40 10 SSP-300 Warm-up
10:05 11:05 10 Rd. R3-Cup  Rennen 2
11:00 12:00 10 Rd SBK-WM Superpole-Race
12:35 13:35 18 Rd. SSP-WM Rennen 2
14:00 15:00 21 Rd. SBK-WM Rennen 2
15:15 16:15 12 Rd. SSP-300 Rennen 2

