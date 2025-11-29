Uri Pallares (Bimota): «Bassani nicht in Bestform»

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Axel Bassani und Uri Pallares
© Bimota

Axel Bassani und Uri Pallares

Der erste Arbeitstag von Axel Bassani mit seinem neuen Crew-Chief Oriol Pallares beim Superbike-Test in Jerez stand unter keinem guten Stern. Dem Bimota-Piloten ging schnell die Puste aus.
Vor zwei Jahren wechselte Oriol Pallares mit Jonathan Rea als Chefmechaniker von Kawasaki zu Yamaha und schlüpfte 2025 in die Rolle seines Crew-Chiefs. Nach dem Rücktritt des Nordiren kehrte der Spanier zum Provec-Team zurück, das seit diesem Jahr den Werksauftritt von Bimota organisiert. Pallares fand also viel Vertrautes vor.

Neu im Team ist jedoch Axel Bassani, der im Winter 2023 als Nachfolger des Rekordweltmeisters verpflichtet wurde. Pallares betreut den Italiener als seinen Crew-Chief. Beim Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche trafen die beiden erstmals zusammen. Es war klar, dass man sich nicht sofort blind verstehen würde.

«Es braucht Zeit, bis er mich kennenlernt und ich verstehe, was er braucht, um schnell auf dem Motorrad zu sein, und wie er Feedback gibt», sagte Pallares. «Aber ich bin ziemlich zufrieden, weil wir den Testplan eingehalten und ein wenig mit verschiedenen Einstellungen am Motorrad gearbeitet haben. Das ist erst der Anfang. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm und allen anderen sehr genossen.»

Die Bimota-Einsatzfahrer testeten nur am zweiten Tag. Nach 73 Runden markierte Bassani eine persönlich schnellste Runde von 1:38,585 min und war damit 0,7 sec langsamer als sein Teamkollege Alex Lowes, der Bestzeit fuhr.

«Ich muss sagen, dass Axel nicht in Bestform war – er hatte Fieber», erklärte der Crew-Chief. «Nach zwei oder drei Runden fehlte ihm etwas die Kraft, sodass er zu kämpfen hatte. Aber er hat hervorragende Arbeit geleistet und war wie immer voll und ganz bei der Sache. Am Ende waren wir beide zufrieden mit dem Verlauf und haben einige Ideen für Januar. Insgesamt bin ich zufrieden. Das ist erst der Anfang, aber wir können einige positive Aspekte mitnehmen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.»

Superbike-Test in Jerez, 27. November
Pos Fahrer (Nation/Motorrad) Kategorie Zeit Diff
1. Alex Lowes (GB/Bimota) SBK-WM 1:37,825 min
2. Xavier Vierge (E/Yamaha) SBK-WM 1:38,058 + 0,234 sec
3. Michael vd Mark (NL/BMW) SBK-WM 1:38,126 + 0,301
4. Andrea Locatelli (I/Yamaha) SBK-WM 1:38,134 + 0,309
5. Danilo Petrucci (I/BMW) SBK-WM 1:38,470 + 0,645
6. Axel Bassani (I/Bimota) SBK-WM 1:38,584 + 0,759
7. Stefano Manzi (I/Yamaha) SBK-WM 1:38,606 + 0,781
8. Miguel Oliveira (P/BMW) SBK-WM 1:38,890 + 1,065
9. Somkiat Chantra (T/Honda) SBK-WM 1:39,494 + 1,669
10. Tetsuta Nagashima (J/Honda) SBK-WM 1:39,609 + 1,784
11. Jake Dixon (GB/Honda) SBK-WM 1:39,808 + 1,983
Superbike-Test in Jerez, 26. November
Pos Fahrer (Nation/Motorrad) Kategorie Zeit Diff
1. Andrea Locatelli (I/Yamaha) SBK-WM 1:38,641 min
2. Michael vd Mark (NL/BMW) SBK-WM 1:39,043 + 0,402 sec
3. Xavier Vierge (E/Yamaha) SBK-WM 1:39,170 + 0,529
4. Javier Fores (E/Bimota) SBK-WM 1:39,302 + 0,661
5. Danilo Petrucci (I/BMW) SBK-WM 1:39,434 + 0,793
6. Stefano Manzi (I/Yamaha) SBK-WM 1:39,442 + 0,801
7. Miguel Oliveira (P/BMW) SBK-WM 1:39,815 + 1,174
8. Jake Dixon (GB/Honda) SBK-WM 1:40,035 + 1,394
9. Somkiat Chantra (T/Honda) SBK-WM 1:40,285 + 1,644
10. Tetsuta Nagashima (J/Honda) SBK-WM 1:40,839 + 2,198
Supersport-Test in Jerez, 27. November
Pos Fahrer (Nation/Motorrad) Kategorie Zeit Diff
1. Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) SSP-WM 1:42,167 min  
2. Corentin Perolari (F/Honda) SSP-WM 1:42,217 + 0,050 sec
3. Matteo Ferrari (I/Ducati) SSP-WM 1:42,381 + 0,214
4. Dominique Aegerter (CH/Kawasaki) SSP-WM 1:43,492 +1,325
5. Ana Carrasco (E/Honda) SSP-WM 1:44,077 +1,910
6. Riccardo Rossi (I/Ducati) SSP-WM 1:44,135 + 1,968
7. Petr Svoboda (CZ/Ducati) SSP-WM 1:44,697 + 2,530
Supersport-Test in Jerez, 26. November
Pos Fahrer (Nation/Motorrad) Kategorie Zeit Diff
1. Corentin Perolari (F/Honda) SSP-WM 1:42,683 min  
2. Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) SSP-WM 1:42,877 + 0,194 sec
3. Matteo Ferrari (I/Ducati) SSP-WM 1:43,211 + 0,528
4. Dominique Aegerter (CH/Kawasaki) SSP-WM 1:43,740 + 1,057
5. Riccardo Rossi (I/Ducati) SSP-WM 1:43,956 + 1,273
6. Ana Carrasco (E/Honda) SSP-WM 1:44,936 + 2,253
7. Petr Svoboda (CZ/Ducati) SSP-WM 1:46,007 + 3,324

