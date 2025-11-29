Sylvain Guintoli: Marathon in Lederkombi – für Luca

In Gedenken an seinen Sohn Luca nimmt Sylvain Guintoli eine Herausforderung in Angriff: Den London-Marathon in einer Lederkombi zu laufen. Sein Hauptanliegen ist die Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation.

Diese Nachricht ließ niemanden kalt: Der jüngste Sohn von Sylvain Guintoli, Luca, verlor den Kampf gegen den Krebs und verstarb im Juli dieses Jahres im Alter von nur sechs Jahren. Unterstützt wurde die Familie – der Franzose lebt mit seiner englischen Ehefrau Caroline in Nuneaton in der Nähe von Birmingham – in dieser schwierigen Zeit von verschiedenen Organisationen, bei denen sich der Superbike-Weltmeister von 2014 nun in einer besonderen Art und Weise bedanken möchte.

Guintoli wird den London-Marathon bestreiten, um auf die Kinderkrebshilfe PASIC aufmerksam zu zu machen und Spenden zu sammeln – und als ehemaliger Rennfahrer wird der 43-Jährige die volle Distanz von 42 km in einer Lederkombi laufen!

«Nein, ich habe nicht den Verstand verloren, zumindest nicht komplett», sagte Guintoli in einem Selfie-Video auf seinem Instagram-Account. «Ich habe mich für den London Marathon 2026 angemeldet und werde ihn in meiner Lederkombi laufen. Das tue ich in Erinnerung an meinen Luca. Ich nehme diese Herausforderung an, um Aufmerksamkeit und Spenden für PASIC zu sammeln, eine fantastische Kinderkrebshilfe, die den Kindern und ihren Familien hilft – sie haben uns unglaublich unterstützt.»

Guintoli hat bereits mit dem Training begonnen und musste erkennen: «es wird schwerer als gedacht!»