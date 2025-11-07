Giorgio Sanna neuer Motorsportleiter bei McLaren

Starke Verpflichtung von McLaren: Giorgio Sanna wird neuer Head of Motorsport bei der britischen Marke. Der langjährige Leiter von Lamborghini Squadra Corse wird das GT3- und GT4-Programm der Marke leiten.

McLaren Automotive gab heute die Ernennung von Giorgio Sanna zum Head of Motorsport bekannt. Er wird für alle GT-Produkte und -Kundensportaktivitäten von McLaren Automotive verantwortlich sein und an Jonathan Simms, Direktor von McLaren Special Operations & Motorsport berichten.

Bevor er zu McLaren Automotive kam, war Sanna neun Jahre lang Leiter des Motorsportbereichs bei Lamborghini und leitete die WEC-, GT- und Markenpokalaktivitäten der Marke. Zuvor hatte er eine erfolgreiche GT-Rennkarriere hinter sich, und feierte Titelgewinne in der GT3-Klasse der italienischen GT-Meisterschaft 2011 und in der GT Am-Klasse der Asian Le Mans Series 2014.

Sanna wird nun die erfolgreichen GT-Rennaktivitäten von McLaren leiten, zu denen die Programme mit dem McLaren Artura GT4 und demMcLaren 720S GT3 EVO sowie die McLaren Trophy mit dem McLaren Artura Trophy EVO gehören.

Die Ernennung von Sanna folgt auf den kürzlichen Weggang von Ian James, der sich Jaguar für Programme in der Formel E und bei der Rallye Dakar angeschlossen hat.

Jonathan Simms, Direktor von McLaren Special Operations & Motorsport: «Die Ernennung von Giorgio Sanna zum neuen Leiter des Bereichs Motorsport stärkt eine Abteilung von McLaren Automotive, die ein wesentlicher Bestandteil unserer Marken-DNA ist. Durch die Aufrechterhaltung einer starken und dauerhaften Verbindung zu unserer Rennsporttradition stehen wir in engem Einklang mit unseren leidenschaftlichsten und engagiertesten Kunden. Die Verpflichtung eines anerkannten Leaders im GT-Rennsport als Leiter von McLaren Motorsport unterstreicht unsere Entschlossenheit, das Wachstum in diesem Bereich voranzutreiben.»