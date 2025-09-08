Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Machtdemonstration von Stefano Manzi in Magny-Cours

Von Kay Hettich
Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos und Stefano Manzi
© Gold & Goose

Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos und Stefano Manzi

Mit einem weiteren Doppelschlag unterstrich Stefano Manzi beim Supersport-Meeting in Magny-Cours seine derzeitige Ausnahmestellung. Vor allem im zweiten Rennen beeindruckte der Yamaha-Pilot mit seiner Sieger-Mentalität.
Nach einer kleinen Schwächephase in Most, Misano und Donington Park – Stefano Manzi gewann ‹nur› zwei Rennen und holte kein weiteres Top-5-Ergebnis – dominierte der Italiener die Meetings in Ungarn und am vergangenen Wochenende in Magny-Cours. Mit vier Siegen in Folge (neun insgesamt) hat der Ten Kate Yamaha-Pilot komfortable 69 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten, Can Öncü.

Der Türke war in Frankreich Manzis härtester Gegner und kreuzte jeweils hinter ihm die Ziellinie – im ersten Lauf nur um 0,244 sec. «Mein Pace war ziemlich stark, denn jedes Mal, wenn ich in Führung lag, konnte ich fünf oder sechs Zehntel schneller sein. Allerdings gelang es mir nicht, Can abzuhängen, da er in meinem Windschatten blieb und mich mehrmals überholen konnte», schilderte Manzi. «Wir lieferten uns einen ständigen Kampf, was nicht einfach war, und zwei Runden vor Schluss hatte ich einen heiklen Moment und wäre fast gestürzt. Deshalb ging ich mit einem Rückstand von über einer Sekunde in die letzte Runde, aber irgendwie gelang es mir, diesen aufzuholen, ihn zu überholen und als Erster ins Ziel zu kommen. Ich wollte mich schon mit dem zweiten Platz zufrieden geben, aber dann sah ich, dass ich gewinnen konnte, und entschied mich, alles zu geben.»

Sein Meisterstück lieferte der 26-Jährige im zweiten Rennen ab, als er in Runde 3 einem gestürzten Piloten ausweichen musste und sich einen Rückstand auf den führenden Öncü von drei Sekunden einhandelte. Nie aufgebend pushte Manzi und überholte den Türken in der letzten Runde – ein demoralisierender Moment für Öncü. «Das war eines meiner besten Rennen in der Supersport-WM», meinte Manzi. «Ich hatte einen guten Start und lag schon ganz vorn, aber dann stürzte Surra und sein Motorrad lag mitten auf der Strecke. Dadurch verlor ich etwas Zeit auf Can und die anderen konnten mich auf der Geraden überholen. Irgendwann während des Rennens dachte ich, dass der zweite Platz heute das Maximum für mich sein würde, aber wie immer habe ich nie aufgegeben. Im letzten Teil des Rennens konnte ich den Rückstand recht schnell verringern und habe erstmals daran geglaubt, dass ich das Rennen gewinnen kann – aber den Gedanken zu haben ist das eine, man muss es dann aber auch noch umsetzen. Im letzten Sektor konnte ich ihn dann überholen.»

Drei Runden vor Saisonende konnte Yamaha bereits den Gewinn der Markenwertung mit der neuen R9 feiern. Manzi und sein niederländisches Team haben den größten Anteil daran. «Ich bin stolz auf den Hersteller-Titel von Yamaha, denn bereits im letzten Jahr war ich an der Entwicklung dieses Motorrads beteiligt. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, denn normalerweise ist es ziemlich schwierig, mit einem neuen Motorrad im ersten Jahr zu gewinnen. Wir haben es geschafft, und ich freue mich für Yamaha», sagte Manzi zufrieden.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,554 sec
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 9,393
4. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,665
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 9,985
6. Simon Jespersen (DK) Ducati + 10,817
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 12,790
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 15,428
9. Jaume Masia (E) Ducati + 16,388
10. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,114
11. Marcel Schrötter (D) Ducati + 18,261
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 19,961
13. Lucas Mahias (F) Yamaha + 21,610
14. Roberto Garcia (I) Yamaha + 23,254
15. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 27,055
16. Leonardo Taccini (I) Ducati + 28,104
17. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 28,834
18. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 39,409
19. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 39,935
20. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 40,229
21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 41,634
22. Kaito Toba (J) Honda + 46,316
23. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 56,375
24. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,613
25. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + > 1 min
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Niccolo Antonelli (I) Yamaha
- Bartholome Perrin (F) Yamaha
- Muhammad Norrodin (MAL) Honda
- Valentin Debise (F) Ducati
- Ondrej Vostatek (CZ) Ducati
- Alberto Surra (I) Yamaha
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,244 sec
3. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,415
4. Lucas Mahias (F) Yamaha + 5,991
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,257
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 8,852
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 10,740
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,344
9. Philipp Öttl (D) Ducati + 12,711
10. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 13,286
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 19,744
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 19,933
13. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 25,390
14. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 25,635
15. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 28,857
16. Luke Power (AUS) MV Agusta + 36,608
17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 40,380
18. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 41,605
19. Loic Arbel (F) MV Agusta + 53,809
20. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 53,833
21. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 54,320
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,770
23. Bartholome Perrin (F) Yamaha + 59,256
24. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
25. Simon Jespersen (DK) Ducati + > 1 min
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Valentin Debise (F) Ducati
- Kaito Toba (J) Honda
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Roberto Garcia (I) Yamaha
- Leonardo Taccini (I) Ducati
- Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor
- Jaume Masia (E) Ducati
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 344
2. Can Öncü (TR) Yamaha 275
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 198
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 166
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 128
8. Valentin Debise (F) Ducati 119
9. Philipp Öttl (D) Ducati 110
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 108
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
13. Corentin Perolari * (F) Honda 68
14. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
15. Filippo Farioli (I) MV Agusta 65
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati 64
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 48
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 43
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 35
21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
23. Alberto Surra (I) Yamaha 16
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

