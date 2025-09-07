Magny-Cours, Lauf 2: Kawasaki-Sieg, keine KTM im Ziel
David Salvador: Erster Saisonsieg
Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert seit vergangenem Jahr nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.
Aus der ersten Reihe starteten somit Matteo Vannucci (Yamaha), Mirko Gennai (Kawasaki) und David Salvador (Kawasaki). Jeffrey Buis (KTM) war Vierter, Lauf-1-Sieger Loris Veneman Sechster. Phillip Tonn (KTM) fuhr die siebtschnellste Runde. Bei Rennstart um 12:45 Uhr herrschten sommerliche Bedingungen bei 26 Grad Celsius und Sonnenschein.
Nach einem perfekten Start kam Buis als Führender aus der ersten Runde, aber typisch für die Nachwuchsserie änderten sich die Positionen in jeder Kurve. Viele Piloten führten das Rennen zeitweise an, unter anderen Veneman, Carter Thompson und Matteo Vannucci (Yamaha).
In der zweiten Rennhälfte setzte sich an der Spitze eine Gruppe von neun Piloten ab, darunter die KTM-Piloten Buis und Tonn. Der Sachse stürzte in Runde 10, in der letzten Runde auch der Niederländer, der seinen Landsmann Veneman mit abräumte. Das Durcheinander nutzte David Salavador (Kawasaki) zum Sieg vor Matteo Vannucci und Thompson. Mit Platz 5 baute Benat Fernandez (Kove) seine WM-Führung aus.
Jakob Rosenthaler mit der dritten KTM gab das Rennen in aussichtsloser Position auf.
So lief das Rennen:
Start: Vannucci vor Buis und Gennai. Tonn reiht sich als Siebter ein, Rosenthaler nur als 16.
Runde 1: Niederländische Doppelführung mit Buis und Veneman, dann Salvador, Agaska und Gennai. Tonn Sechster. WM-Leader Benat Fernandez auf Platz 8.
Runde 2: Die vordere Gruppe umfasst 18 Piloten innerhalb 3 sec. Sturz Emiliano Ercolani (Kawasaki). Schnellste Runde Tonn (8.) in 1:52,915 min.
Runde 3: Veneman und Buis setzen sich leicht ab, Fernandez (3.) schließt in 1:51,998 min die Lücke.
Runde 4: Veneman weiter vorn, aber Buis hinter Vannucci, Thompson. Salvador und Fernandez nur Sechster. Tonn leicht verbessert auf Platz 7.
Runde 5: Thompson führt. Tonn (6.) jetzt vor Buis.
Runde 6: Die Top-9 um 1,4 sec vor der Verfolgergruppe. Rosenthaler nur auf 17.
Runde 7: Veneman vor Fernandez und Thompson. Buis Fünfter, Tonn Siebter. Sturz Agaska.
Runde 8: Die Top-9 jetzt um 2,1 sec vorn. Thompson führt vor Fernandez und Salvador.
Runde 9: Buis mischt als Dritter vorn mit, Tonn am Ende der Führungsgruppe auf Platz 8. Rosenthaler ausgefallen.
Runde 10: Veneman vorn. Sturz Phillip Tonn in Kurve 3.
Letzte Runde: Salvador gewinnt vor Vannucci und Thompson – Buis war gestürzt und räumte Veneman mit ab. Fernandez Fünfter.
|Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|2.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|+ 0,243 sec
|3.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|+ 0,805
|4.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|+ 1,054
|5.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|+ 2,107
|6.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|+ 5,478
|7.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|+ 5,958
|8.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|+ 6,379
|9.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|+ 6,520
|10.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|+ 6,646
|11.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|+ 6,875
|12.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|+ 7,036
|13.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|+ 7,227
|14.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|+ 9,871
|15.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|+ 11,447
|16.
|Gonzalo Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 13,589
|17.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|+ 13,745
|18.
|Felix Mulya (RI)
|Yamaha
|+ 14,227
|19.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|+ 17,552
|20.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|+ 23,274
|21.
|Daniel Ocete (E)
|Kawasaki
|+ 27,602
|22.
|Emanuele Cazzaniga (I)
|Yamaha
|+ 28,113
|23.
|Arai Agaska (RI)
|Yamaha
|+ 34,224
|24.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|+ 34,380
|25.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|+ 35,064
|26.
|Giacomo Zannini (I)
|Kawasaki
|+ 35,868
|27.
|Troy Sovicka (CZ)
|Kawasaki
|+ 35,951
|28.
|Romeo Moneyron (F)
|Kawasaki
|+ 37,791
|29.
|Pierre Perinard(F)
|Kawasaki
|+ > 1 min
|-
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|-
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|-
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|2.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|+ 0,053 sec
|3.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|+ 0,628
|4.
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|+ 5,690
|5.
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|+ 5,821
|6.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|+ 6,019
|7.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|+ 6,076
|8.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|+ 6,174
|9.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|+ 6,270
|10.
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|+ 10,250
|11.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|+ 10,364
|12.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|+ 10,735
|13.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|+ 10,842
|14.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|+ 10,860
|15.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|+ 11,022
|16.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|+ 11,299
|17.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|+ 11,663
|18.
|Daniel Ocete (E)
|Kawasaki
|+ 14,157
|19.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|+ 14,491
|20.
|Gonzalo Sanchez (E)
|Yamaha
|+ 14,676
|21.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|+ 14,838
|22.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|+ 15,082
|23.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|+ 20,846
|24.
|Ivan Munoz Granero (E)
|Kawasaki
|+ 24,550
|25.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|+ 24,817
|26.
|Kevin Fontainha (BRA )
|Yamaha
|+ 24,970
|27.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|+ 26,757
|28.
|Arai Agaska (RI)
|Yamaha
|+ 41,499
|29.
|Emanuele Cazzaniga (I)
|Yamaha
|+ 41,873
|30.
|Troy Sovicka (CZ)
|Kawasaki
|+ 45,342
|31.
|Giacomo Zannini (I)
|Kawasaki
|+ 49,591
|-
|Pierre Perinard(F)
|Kawasaki
|-
|Romeo Moneyron (F)
|Kawasaki
|Supersport-300-WM 2025: Stand nach 10 von 16 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Benat Fernandez (E)
|Kove
|150
|2.
|David Salvador (E)
|Kawasaki
|139
|3.
|Julio Garcia (E)
|Kawasaki
|133
|4.
|Jeffrey Buis (NL)
|KTM
|125
|5.
|Carter Thompson (AUS )
|Kawasaki
|125
|6.
|Humberto Maier (BRA )
|Yamaha
|92
|7.
|Matteo Vannucci (I)
|Yamaha
|86
|8.
|Antonio Torres (E)
|Kawasaki
|85
|9.
|Marco Gaggi (I)
|Yamaha
|66
|10.
|Jose Osuna (E)
|Kawasaki
|61
|11.
|Daniel Mogeda (E)
|Kawasaki
|52
|12.
|Mirko Gennai (I)
|Kawasaki
|35
|13.
|Phillip Tonn (D)
|KTM
|31
|14.
|Kevin Fontainha (BRA )
|Yamaha
|30
|15.
|Felix Mulya (RI)
|Yamaha
|30
|16.
|Loris Veneman (NL)
|Kawasaki
|27
|17.
|Juan Risueno (E)
|Yamaha
|27
|18.
|Elia Bartolini (I)
|Yamaha
|22
|19.
|Jakob Rosenthaler (A)
|KTM
|20
|20.
|Kevin Sabatucci (I)
|Kawasaki
|19
|21.
|Tomas Alonso (P)
|Kawasaki
|12
|22.
|Petr Svoboda (CZ)
|Kawasaki
|9
|23.
|Roberto Fernandez (E)
|Kawasaki
|9
|24.
|Unai Calatayud (E)
|Yamaha
|6
|25.
|Faerozi Toreqottullah (RI)
|Yamaha
|4
|26.
|Emiliano Ercolani (I)
|Kawasaki
|2
|27.
|Alessandro Di Persio (I)
|Yamaha
|1
|28.
|Marc Vich (E)
|Yamaha
|1
|29.
|Gianmaria Ibidi (I)
|Yamaha
|1