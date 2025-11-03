Um den Dundrod-Rundkurs nördlich von Belfast ist es ruhig geworden. Wenn es nach der Motor Cycle Union of Ireland geht, soll die Traditionsveranstaltung nach acht Jahren Pause 2027 wieder über die Bühne gehen.

Der Ulster Grand Prix zählt neben der Tourist Trophy und dem North West 200 zu den wichtigsten Straßenrennen. 1922 fand die Veranstaltung vor den Toten von Belfast zum ersten Mal statt. Wurde anfangs auf dem Clady-Rundkurs gefahren, wechselte man 1953 auf den Dundrod Circuit. Von 1949 bis einschließlich 1971 zählte der Ulster GP sogar zur Motorrad-Weltmeisterschaft. Mit dem Schweizer Luigi Taveri, dem Österreicher Rupert Hollaus und den Deutschen Werner Haas, Ernst Degner, Wilhelm Noll/Fritz Cron, Klaus Enders/Ralf Engelhardt, Horst Owesle trugen sich auch Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum ein.

In den 2000er-Jahren mussten Rennen immer wieder wegen Schlechtwetters abgebrochen werden. 2008 fiel die Veranstaltung den Wetterunbilden zum Opfer. Zum letzten Mal fand der Ulster GP 2019 statt und endete mit einem finanziellen Desaster. In den beiden folgenden Jahren hielt die Covid19-Pandemie die Welt in Atem, das Rennen konnte erst gar nicht stattfinden. der Covid19-Pandemie zum Opfer. Obwohl im Hintergrund unermüdlich versucht wurde, die Traditionsveranstaltung zu retten, scheiterten die Bemühungen ein ums andere Mal. Geht es nach der Motor Cycle Union of Ireland (Ulster Centre) Ltd. könnte es 2027 zum Comeback kommen.

«Straßenrennen ziehen in Irland seit 1903, als der Dachverband gegründet wurde, Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen an», heißt es in einer Aussendung. «In dieser Zeit haben wir eine Tradition rund um den Straßenrennsport aufgebaut, die Weltklasse-Talente hervorgebracht hat. 2026 werden in Nordirland fünf reine Straßenrennen stattfinden. Dies ist ein bedeutender Aufschwung und vielversprechend für den Straßenrennsport seit der Covid-Pandemie, die enorme Auswirkungen auf alle hatte. Wir schätzen die Unterstützung und Hilfe, die wir im Laufe der Jahre vom Department of Communities, SportNI und 2&4 Wheel für die Finanzierung dringend benötigter Sicherheitsausrüstung erhalten haben. Mit Blick auf das Jahr 2027 planen wir, das wahrscheinlich natürlichste Straßenrennen der Welt wieder aufzunehmen.»

«Die Motor Cycle Union of Ireland (Ulster Centre) hat in den letzten vier Monaten mit vielen Regierungsstellen, Abgeordneten und Behörden über <reine Straßenrennen> in Nordirland gesprochen. Auf der berühmten 7,4-Meilen-Strecke von Dundrod soll im Sommer 2027 der Ulster Grand Prix stattfinden. Ein Team unserer besten Rennveranstalter und Offiziellen wird aus den siebzehn Clubs, die dem MCUI (UC) angeschlossen sind, zusammengestellt, um die Durchführung der Veranstaltung zu überwachen.»

«Obwohl dies keine leichte Aufgabe sein wird, sind wir zuversichtlich. In Kürze wird ein Treffen mit den Anrainern stattfinden, um die Veranstaltungspläne zu besprechen. Die Sicherheitspläne für die Veranstaltung, die Risikobewertungen für die Rennstrecke und die Finanzierungsanträge werden in den nächsten zwölf bis 18 Monaten viele Stunden in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung über die besten Sicherheitsstrukturen und -maßnahmen für Fahrer und Zuschauer verfügen wird.»