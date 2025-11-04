Michael Dunlop: «Ich fühle mich zutiefst geehrt»

Nur wenige Tage nachdem er auf der Isle of Man vier weitere TT-Rennen gewonnen hatte, erhielt Michael Dunlop die Nachricht, dass seine sportlichen Leistungen eine königliche Würdigung erhalten werden.

Wenn man in Großbritannien mit besonderen Leistungen auf sich aufmerksam macht, hat man gute Chance dafür vom britischen Königshaus eine besondere Würdigung zu erhalten. Auch verdiente Motorsportler wie John Surtees, Jackie Stewart, Lewis Hamilton, Joey Dunlop, Jonathan Rae, John McGuinness oder Maria Costello erhielten in der Vergangenheit diverse Auszeichnungen aus den Händen von Königin Elizabeth II.

Knapp eine Woche nach seinem 33. Triumph bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man wurde bekannt, dass sich der Name des 36-jährigen Nordiren Michael Dunlop auf der Geburtstags-Ehrenliste von König Charles III. findet und er für seine herausragenden Erfolge mit dem Orden «Member of the Order of the British Empire», der fünften Stufe des britischen Ritterordens Order of the British Empire, ausgezeichnet wird.

Am 4. November durfte der Ausnahmekönner aus Ballymoney neben anderen Persönlichkeiten im Windsor Castle seinen MBE-Orden aus den Händen von König Charles III. in Empfang nehmen. Nach der Ehrung zeigte sich Dunlop bewegt: «Ich fühle mich zutiefst geehrt, heute von Seiner Majestät dem König den MBE-Orden erhalten zu haben. Es ist eine große Ehre, dass meine Arbeit und meine Leistungen auf diese Weise gewürdigt werden.»