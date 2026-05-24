Lamborghini-Duo rockt Zandvoort und gewinnt zweites Rennen
Zweiter Saisonsieg für Finn Zulauf und Felix Hirsiger. Das Engstler-Motorsport-Duo gewinnt mit ihrem Lamborghini Huracán GT3 das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort.
Finn Zulauf und Felix Hirsiger bauen ihre Tabellenführung im ADAC GT Masters aus. Das LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport-Duo gewinnt den zweiten Lauf auf dem Dünenkurs in Zandvoort auf letztlich überlegene Art und Weise.
Rang zwei belegen Tim Zimmermann und Leyton Fourie im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3, die am Vortag das Rennen gewinnen konnten. Das BMW-Duo hatte am Rennende 7,799 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Lamborghini.
Fabio Rauer und Storm Gjerdrum komplettieren im zweiten BMW der Mannschaft von FK Performance Motorsport die Podestränge.
Nach 15 Minuten wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Storm Gjerdrum verlor im FK Performance Motorsport BMW M4 GT3 am Ausgang der ultraschnellen Scheivlak ein Teil der Heckstoßstange, welches von der Strecke geborgen werden musste.
Nach der Schleißung des Boxenstoppfensters kam es zu einem heftigen Unfall in der Arie Luyendyk Bocht, der überhöhten letzten Steilkurve. Massimiliano Cuccarese war im Haupt Racing Ford durch die Wiese gefahren, fuhr aber direkt zurück auf die Rennlinie, wo er Simon Connor Primm im HGL Racing Audi traf - beide Fahrzeuge drehten sich nach dem Kontakt in die Streckenbegrenzung. Um die starkbeschädigten Fahrzeuge zu bergen, wurde das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen.
Ergebnis ADAC GT Masters Zandvoort Rennen 2 (Top 10):
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Finn Zulauf/Felix Hirsiger – LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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Tim Zimmermann/Leyton Fourie – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Fabio Rauer/Strom Gjerdrum – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
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Mark Kastelic/Pavel Lefterov – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
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Colin Bönighausen/Leo Pichler – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
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Niklas Kalus/Kiano Blum – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
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John Paul Southern Jr./Jonas Karklys - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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Sandro Holzem/Juliano Holzem - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
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Jamie Day/Baudouin Detout – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
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Ethan Brown/Tim Hütter - LIQUI MOLY Team Engstler – Lamborghini Huracán GT3
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