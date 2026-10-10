Zu wenig Sprit im Tank: Bastian Buus (Porsche) disqualifiziert
Die Seuchensaison von Bastian Buus geht weiter. Der Land-Motorsport-Pilot wurde vom ersten DTM-Rennen auf dem Hockenheimring ausgeschlossen, da zu wenig Sprit im Tank des Porsche war.
Bastian Buus verliert den elften Platz beim ersten DTM-Rennen auf dem Hockenheimring. Die Stewards nahmen den Land-Motorsport Porsche 911 GT3 R nach dem ersten Rennen aus der Wertung.
An Board des Porsche 911 GT3 R waren nicht, wie vorgeschrieben, 700 Gramm an Sprit für die technische Nachkontrolle. Stattdessen waren nur noch 49 Gramm Treibstoff im Tank des Porsche vorhanden.
Die Stewards disqualifizierten den Porsche daraufhin.
Somit findet eine komplett mißratene DTM-Saison von Bastian Buus seine Fortsetzung. Der pfeilschnelle Däne erleidet in der Land-Motorsport-Mannschaft immer wieder massive Rückschläge.
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