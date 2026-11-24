Sturz, Schrott, Knochenbruch: Welcher Superbike-Pilot am häufigsten stürzte
Nach der Superbike-WM 2026 stieg Veranstalter Liberty in die Analyse ein und wertete die Stürze der vergangenen Saison aus. Von 169 Crashs gingen 14 auf die Kappe eines alten Bekannten.
Stürze gehören zum Motorradrennsport leider dazu. Durch immer bessere Schutzausrüstung und sicherere Rennstrecken wurden schwere Verletzungen zwar seltener, komplett vermeidbar sind sie aber nicht und auch 2026 musste dies so mancher Pilot schmerzhaft erfahren.
In die Statistik fließen alle Ausrutscher ein, also auch die in freien Trainings bis hin zum Rennen. Die 169 Stürze der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft klingen viel, sind aber eine positive Entwicklung und die Rückkehr auf ein normales Niveau: 2024 gab es 171 Stürze, 2025 jedoch 208!
Angeführt wird die diesjährige Statistik von Sam Lowes. Der Ducati-Privatier sorgte vor zwei Jahren mit 17 Crashs für den Spitzenwert, 2026 rutschte der Engländer 14 Mal aus. Bereits beim Saisonauftakt auf Phillip Island war der Familienvater im verregneten zweiten Lauf gestürzt und hatte sich das linke Handgelenk gebrochen.
Auf Platz 2 der unbeliebten Liste folgt Zwillingsbruder Alex Lowes mit elf Stürzen, wobei sich der Bimota-Werkspilot diese Position mit Landsmann und Rookie Tommy Bridewell (Ducati) teilt. Noch mit einer zweistelligen Anzahl belegt Bahattin Sofuoglu (Yamaha) den dritten Platz.
Dass Yari Montella (Ducati) angesichts von neun Stürzen WM-Dritter wurde, ist erstaunlich. Dieselbe Anzahl haben sein diesjähriger Teamkollege Alvaro Bautista und dessen Nachfolger Xavi Vierge (Yamaha).
Superbike-Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) glänzt dagegen mit nur vier Stürzen!
Bemerkenswert in dieser Disziplin der junge Alberto Surra vom Ducati-Team Motocorsa. Obwohl der 22-Jährige seine erste Saison in der Superbike-Klasse fuhr, stürmte der Italiener als WM-Achter zu vier Podestplätzen und leistete sich nur drei Stürze.
Die wenigsten Stürze eines Stammfahrers fabrizierte Axel Bassani: Der Bimota-Pilot lag zweimal auf der Nase.
Stürze pro Fahrer in der Superbike-WM 2026
14 – Sam Lowes
11 - Alex Lowes · Tommy Bridewell
10 - Bahattin Sofuoglu
9 - Xavi Vierge · Alvaro Bautista · Yari Montella
8 - Tarran Mackenzie · Miguel Oliveira
7 – Lorenzo Baldassarri · Andrea Locatelli
6 – Somkiat Chantra · Jake Dixon · Mattia Rato · Remy Gardner · Stefano Manzi
5 – Iker Lecuona · Twan Smits* · Garrett Gerloff
4 – Nicolo Bulega · Danilo Petrucci
3 – Ryan Vickers* · Alberto Surra
2 – Axel Bassani · Hannes Soomer* · Loris Baz*
1 – Jonathan Rea*
* nicht die gesamte Saison
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach