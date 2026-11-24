Stürze gehören zum Motorradrennsport leider dazu. Durch immer bessere Schutzausrüstung und sicherere Rennstrecken wurden schwere Verletzungen zwar seltener, komplett vermeidbar sind sie aber nicht und auch 2026 musste dies so mancher Pilot schmerzhaft erfahren.

Werbung

Werbung

In die Statistik fließen alle Ausrutscher ein, also auch die in freien Trainings bis hin zum Rennen. Die 169 Stürze der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft klingen viel, sind aber eine positive Entwicklung und die Rückkehr auf ein normales Niveau: 2024 gab es 171 Stürze, 2025 jedoch 208!

Angeführt wird die diesjährige Statistik von Sam Lowes. Der Ducati-Privatier sorgte vor zwei Jahren mit 17 Crashs für den Spitzenwert, 2026 rutschte der Engländer 14 Mal aus. Bereits beim Saisonauftakt auf Phillip Island war der Familienvater im verregneten zweiten Lauf gestürzt und hatte sich das linke Handgelenk gebrochen.

Auf Platz 2 der unbeliebten Liste folgt Zwillingsbruder Alex Lowes mit elf Stürzen, wobei sich der Bimota-Werkspilot diese Position mit Landsmann und Rookie Tommy Bridewell (Ducati) teilt. Noch mit einer zweistelligen Anzahl belegt Bahattin Sofuoglu (Yamaha) den dritten Platz.

Werbung

Werbung

Dass Yari Montella (Ducati) angesichts von neun Stürzen WM-Dritter wurde, ist erstaunlich. Dieselbe Anzahl haben sein diesjähriger Teamkollege Alvaro Bautista und dessen Nachfolger Xavi Vierge (Yamaha).

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Superbike-Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) glänzt dagegen mit nur vier Stürzen!

Bemerkenswert in dieser Disziplin der junge Alberto Surra vom Ducati-Team Motocorsa. Obwohl der 22-Jährige seine erste Saison in der Superbike-Klasse fuhr, stürmte der Italiener als WM-Achter zu vier Podestplätzen und leistete sich nur drei Stürze.

Die wenigsten Stürze eines Stammfahrers fabrizierte Axel Bassani: Der Bimota-Pilot lag zweimal auf der Nase.

Werbung

Werbung

Stürze pro Fahrer in der Superbike-WM 2026