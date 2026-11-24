Wenn du dieser Saison einen Filmtitel geben müsstest – wie würde er lauten? Und warum? «Ich würde sagen ‚Unstoppable learning‘, denn ich konnte an jedem Rennwochenende immer mehr dazulernen, das Team und mein Motorrad immer mehr verstehen und es hat nie aufgehört oder stagniert. Es gab immer Herausforderungen, die man überwinden und aus denen man lernen musste.»

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Was war dein bestes Rennen oder bestes Rennwochenende dieses Jahr und warum? «Das beste Rennwochenende war das fünfte Rennwochenende auf dem Sachsenring zur MotoGP, denn da war ich vom ersten Moment an extrem schnell, habe mich mit dem Motorrad sehr gut gefühlt und damit war mein Selbstbewusstsein am höchsten in der ganzen Saison.»

Bist du mit deiner Saison im Moto4 Northern Cup zufrieden? «Ja, ich hatte elf Siege hintereinander. Ich bin extrem stolz auf uns, dass wir das als Team ab dem zweiten Rennwochenende so durchgezogen haben. Es heißt immer man darf nie zufrieden sein, aber ich denke, diese Saison haben wir mit einem riesen Erfolg abgehakt, daher bin ich wirklich sehr zufrieden.»

Gab es einen Moment, in dem du unter dem Helm einen Lachkrampf hattest oder einen Schrei der Erleichterung losgelassen hast? «Das war in Brünn, im zweiten Rennen. Es war ein anderes Rennen als die anderen. Ich konnte nicht vorbeifahren oder durchfahren, sondern war in einer Gruppe und habe mich am Ende dort durchgesetzt. Nach der Ziellinie habe ich wirklich laut in den Helm geschrien und dachte, ok, ich kann es auch auf diese Weise.»

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Was hast du in dieser Saison im Moto4 Northern Cup gelernt? «Ich habe sehr viel gelernt. Gerade nach dem ersten Rennen in Assen, das eher schwierig war, musste ich mich wieder runterfahren, den ganzen Stress abbauen und nochmal neu anfangen. Das so aufzubauen war eigentlich der größte Schlüssel, der mir über die Saison geholfen hat. Und dann Taktiken; im Qualifying, im Training, im Rennen konnte ich es sehr verfeinern. Dabei haben wir sehr viel gelernt, zusammen mit dem Team viele Erfahrungen gesammelt.»

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Welchen Rat würdest du einem Rookie im Moto4 Northern Cup für 2027 geben? «Als Erstes ist es immer sehr gut angesehen, wenn du gut organisiert bist. Du solltest immer vorbereitet sein und das macht extrem viel aus. Die Saison gewinnt man eigentlich im Winter mit der Vorbereitung. Das ist die wichtigste Zeit, sich mit allem auseinanderzusetzen.»

Wie geht es in der Zukunft für dich weiter? Was ist dein Wunsch? «Für mich geht es nächstes Jahr weiter im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Da werde ich mit der KTM fahren und mehr auf internationaler Bühne antreten, worauf ich mich sehr freue. Ich fahre auch noch eine zweite Serie, nämlich den Moto4 European Cup, wieder auf der Honda. Darauf freue ich mich auch schon sehr und hoffe, dass ich da in den Hauptrennen gute Ergebnisse einfahren kann. Hoffentlich gelingt mir das auch im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Das erste Jahr ist immer ein Lernjahr, aber ich denke es ist gut möglich. Von dort will ich alles Schritt für Schritt aufbauen. Mein Wunsch ist es, dann noch weiterzukommen, hoffentlich in die Moto3 Weltmeisterschaft oder dann Richtung Superbike-WM. Ich freue mich sehr darauf, diese Reise weiter anzutreten.»

Moto4 Northern Cup Endstand 2026

1. 279 Punkte Robin Siegert/D 2. 177 Punkte Anina Urlaß/D 3. 167 Punkte Thias Wenzel/D 4. 138 Punkte Roman Durdis/CZ 5. 111 Punkte Adam Vyskocil/CZ 6. 98 Punkte Swan Emprin/F 7. 97 Punkte Danny Hinkelmann/D 8. 92 Punkte Jaylen Korporaal/NL 9. 76 Punkte Ruben Nijland/NL 10. 56 Punkte Jason Rudolph/D 11. 55 Punkte Viktor Čech/CZ 12. 51 Punkte Casper Pennings/NL 13. 42 Punkte Zenno Bulté/B 14. 37 Punkte Anton Eilersen/DK 15. 30 Punkte Smilla Göttlich/D 16. 29 Punkte Louis Wolff/D 17. 28 Punkte Tamás Lukacs/HU 18. 24 Punkte Domi Pekkanen/FI 19. 24 Punkte Tudor Adrian Dedea/D 20. 20 Punkte Levi Flier/NL 21. 19 Punkte Tommy Jr. Deschouwer/B 22. 13 Punkte Miro Masson/B 23. 13 Punkte William Krzelj/F 24. 2 Punkte Douwe Douma/NL 25. 1 Punkt Zelko Avar/B

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