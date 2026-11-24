Egal ob unmittelbar nach der Zieldurchfahrt am Sonntag oder bei den privaten Feierlichkeiten – Marc Marquez war nach dem Gewinn seines achten MotoGP-WM-Titels einmal mehr in seinem Element. Der 33-jährige Ducati-Werksfahrer zeigte angesichts seiner Odyssee in den vergangenen Jahren sehr eindrucksvolle Emotionsausbrüche – zum Beispiel direkt an der Rennstrecke, als er auf einem großen Podest direkt vor seiner Fan-Tribüne in Richtung der Menge schrie.

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Spannend: Der Spanier war nach der ersten Feier-Lawine auf der Strecke unter seinem Goldhelm, den er von Giacomo Agostini überreicht bekam, mit Ducati-Mastermind Gigi Dall’Igna in der Boxengasse verbunden. Die Konversation wurde von der MotoGP mitgeschnitten. Die beiden Ausnahmekönner streuten sich gegenseitig Rosen. Dall’Igna sagte: «Ich bin stolz, dein Freund zu sein!» Marquez war gerührt und meinte: «Danke, dass ihr mir dieses Bike gegeben habt! Wir haben es gemeinsam geschafft! Ich komme gleich zu euch – ich kann aber mit der Fahne jetzt nicht so schnell fahren.»

Nach dem offiziellen Ablauf wartete in der Boxengasse das umfangreiche Feier-Komitee auf MM93. Dort stand Dall’Igna mit dem roten WM-T-Shirt und Zigarre neben Ducati-CEO Claudio Domenicali Spalier für den neuen Champion. Bruder Alex wartete mit einer riesigen Prosecco-Flasche. Vom FC Barcelona gab es für den Champion ein Trikot mit der Rückennummer 10.

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Spritzig war auch die Ducati-Party am 50 Zentimeter tiefen Wasserbecken, das sich in Portimao im Fahrerlager im Bereich des Restaurants und des Mediacenters befindet – ein Klassiker in Portimao. Selbstverständlich nahm dort Marc in der Lederkombi und unter dem Jubel seiner Freunde ein ausgelassenes Bad. Dabei rief er: «Wir sind Tiere!»

Auf einer kurzen Fahrt im Shuttle sagte Marquez hinsichtlich seiner schlechten Ausgangslage im Frühling etwas nachdenklich: «Es ist geschafft. Regenschauer im April bringen Blumen im Mai.» Die Aufholjagd des Spaniers in der WM startete aber erst Anfang Juni in Ungarn – einige Wochen nach seinem heftigen Abflug in Le Mans.