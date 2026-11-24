Die zweite Etappe führte von Madinat Zayed nach Al Sila über 412 Kilometer, davon 314 auf Zeit. Nachdem sich Quintero zu Beginn der Wertungsprüfung auf Schlagdistanz zu den Führenden liegenden Henk Lategan (Toyota) sowie Dacia-Pilot Sebastien Loeb arbeitete sich der 24-jährige Kalifornier schließlich am Franzosen vorbei, bevor er seinem Teamkollegen kurz vor dem Ziel noch den Tagestriumph entriss. Quintero sicherte sich den Sieg mit hauchdünnem Vorsprung vor Lategan (+8 Sekunden), dem Dacia-Fahrer Nasser Al Attiyah (+29 Sekunden) und Loeb (+1:10 Minuten). Für den US-Boy war es bereits sein achter Etappensieg in der Topklasse Ultimate und sein zweiter bei der Abu Dhabi Desert Challenge, nach dem Erfolg auf der Etappe 3 der Ausgabe 2024.

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Nasser Al-Attiyah im Dacia wahrt WM-Chancen Foto: Red Bull Nasser Al-Attiyah im Dacia wahrt WM-Chancen © Red Bull

Der noch amtierende Weltmeister Lucas Moraes (Dacia), der nach seinem Etappensieg am Vortag die Führung übernommen hatte, kam mit einem Rückstand von 1:53 Minuten auf Quintero als Fünfter ins Ziel.

Lategan übernahm somit neu die Gesamtführung mit einem Vorsprung von 1:01 Minuten auf den Brasilianer. Der Südafrikaner liegt damit zum ersten Mal seit der Desafio Ruta 40 in Argentinien wieder beim Rally-Raid-WM-Lauf an der Spitze. Hinter den beiden Führenden bleibt die Reihenfolge unverändert: Loeb hält den dritten Podiumsplatz (+1:29 Minuten. Al Attiyah liegt knapp dahinter auf Platz vier (+1:42). Quintero rückt auf Platz fünf auf 2:18 Minuten an den Spitzenreiter heran.

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Seth Quintero gewinnt zweite Etappe und baut WM-Führung aus Foto: Red Bull Seth Quintero gewinnt zweite Etappe und baut WM-Führung aus © Red Bull

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Dank seiner heute erlangten Etappenpunkte hat Seth Quintero seinen Vorsprung vor den Dacia-Duo Loeb und Al Attiyah auf 15 bzw. 21 Punkte ausgebaut. Lategan ist rechnerisch raus aus der Titelvergabe: Mit einem Rückstand von 48 Punkten und nur noch 45 zu vergebenden Zählern bis zum Rallyeende am Freitag beschränkt sich der Titelkampf auf nur noch auf drei Fahrer. Das Gleiche gilt für die Beifahrerwertung, in der Andrew Short (Beifahrer von Quintero), Édouard Boulanger (Loeb) und Fabian Lurquin (Al Attiyah) in einem Dreikampf um die Meisterschaft.