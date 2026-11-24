Vom Biwak in Madinat Zayed führte Etappe 2 die Teilnehmer zum 412 km entfernten Al Sila; die gezeitete Distanz betrug 314 km und führte zu etwa 50 Prozent über weichen Sand und Dünen. Die andere Hälfte waren schnellere Pisten. Als Sieger von Etappe 1 eröffnete Hero-Pilot Michael Docherty die Route, im Abstand von jeweils drei Minuten gefolgt von Luciano Benavides (KTM), Adrien van Beveren, Tosha Schareina (beide Honda) und WM-Leader Daniel Sanders.

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Docherty profitierte zwar vom Bonussystem für das Eröffnen der Route, doch am Wegpunkt bei 65 km hatte der Südafrikaner bereits einen Rückstand von über zwei Minuten. Nach 100 km war Docherty auch auf der Piste eingeholt. Die schnellste Zeit markierte Sanders, der seinen Vorsprung zeitweise auf über zwei Minuten ausbauen konnte.

Nach einem Sturz des Red-Bull-Piloten wurde es auf den letzten 60 km jedoch noch einmal eng. Van Beveren holte immer weiter auf und lag im Ziel nur noch 28 sec hinter dem Australier. Benavides, der wie Docherty ebenfalls Zeitgutschriften erhielt, folgt knapp mit 43 sec Rückstand.

In Al Sila beziehen die Teilnehmer ein Marathonbiwak. Dort dürfen nur die Fahrer selbst an ihren Motorrädern arbeiten und müssen die kalte Nacht im Zelt verbringen. Am Mittwoch geht es über 422 km zurück nach Madinat Zayed.

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Abu Dhabi Desert Challenge 2026: Ergebnis Etappe 2

Platz Fahrer Nationalität Kategorie Motorrad Zeit 1. D. Sanders AUS GP KTM 2:49:45 (hh:mm:ss) 2. A. Van Beveren FRA GP Honda +0:28 (mm:ss) 3. L. Benavides ARG GP KTM +0:43 4. T. Schareina ESP GP Honda +2:00 5. M. Docherty RSA R2 Hero +3:47 6. M. Ventura POR R2 Honda +5:28 7. A. Mcinnes GBR R2 KTM +5:45 8. K. Dabrowski POL R2 KTM +11:47 9. D. Braceras Martinez ESP R2 Hero +13:50 10. E. Lane GBR R2 KTM +14:01

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