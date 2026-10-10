Nach heftigem Unfall in Hockenheim: DTM-Saison von Luca Engstler beendet

Nach seinem heftigen Unfall im ersten DTM-Rennen auf dem Hockenheimring wurde der ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 von Luca Engstler so stark beschädigt, das der Allgäuer am Sonntag nicht mehr an den Start gehen kann. Somit werden im finalen Saisonlauf nur 20 Fahrzeuge an den Start gehen.

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In der zweiten Runde berührte sich Engstler im harten Kampf um die Spitze mit Lucas Auer vor der Osttribüne und schlug daraufhin hart in die Barriere ein. «Das Chassis, Getriebe und Teile des Motors sind gebrochen, weshalb der Schaden insgesamt hier nicht reparabel und das Auto auch nicht mehr einsetzbar ist», so Abt-Teamchef Thomas Biermaier gegenüber dem Motorsport-Magazin.com. «Gott sei Dank und zum Glück, das ist das Allerwichtigste, Luca ist wohlauf.»

Biermaier setzt fort: «Die Daten beim Unfall bestätigen, was wir befürchtet haben: Beim Kontakt mit Lucas Auer betrug die Geschwindigkeit 210 km/h, bei seinem Dreher waren es immer noch 190 km/h, und weil dabei der Motor ausgegangen ist, können wir die Einschlaggeschwindigkeit wegen der fehlenden Daten nicht mehr beziffern.»

Ob der Lamborghini reparabel ist, oder ob das Team aus Kempten ein neues Chassis braucht, wird sich erst in der Teamwerkstatt zeigen, wie Biermaier erläuterte: «Zu Hause werden wir das Chassis komplett zerlegen und dann entscheiden, ob es reparabel oder ersetzt werden muss. Es ist sehr bitter, wenn ein gutes Wochenende so endet. Das ist schade, weil man sonst wohl mit einem guten Gefühl in die Winterpause gegangen wäre.»

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