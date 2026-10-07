Emely Abt startet dritte Generation der Motorsport-Dynastie

Dieser Nachname verpflichtet: Mit Emely Jolie Abt bereichert ein klangvoller Name das Starterfeld des ADAC Tourenwagen Junior Cup 2026. Nach Johann und Christian Abt bringt sie die dritte Generation eines der berühmtesten Namen in der deutschen Motorsportszene an den Start.

Werbung

Werbung

Die 17-jährige Kemptenerin trat zu Beginn der Saison 2026 in riesige Fußstapfen. Als Tochter von Ex-DTM-Pilot Christian, Enkelin von Johann und Nichte von Hans-Jürgen Abt nahm sie die Herausforderung ohne jegliche motorsportliche Vorerfahrung an. Und das hat sich ausgezahlt: An den bisherigen fünf Rennwochenenden legte sie eine beeindruckende Steigerung hin, die ihr mit Platz fünf in der Motorsport Arena Oschersleben einen vorläufigen Höhepunkt in ihrer noch äußerst jungen Laufbahn beschert hat.

Dass ihr Einsatzgerät im ADAC Nachwuchscup ein mit eFuel Racing 98 betriebener VW up! GTI ist, passt dabei perfekt ins Bild: Das familiäre Traditionsunternehmen ABT Sportsline ist seit Jahrzehnten als weltweit größter Veredler für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns bekannt.

Rasant unterwegs: Emely Abt im ADAC Tourenwagen Junior Cup Foto: ADAC Tourenwagen Junior Cup Rasant unterwegs: Emely Abt im ADAC Tourenwagen Junior Cup © ADAC Tourenwagen Junior Cup

Werbung

Werbung

Ihre ersten Schritte im Automobilsport geht Emely Abt folgerichtig auf einer optimalen Plattform. «Die Serie passt perfekt für mich. Wir sind auf namhaften und interessanten Strecken unterwegs und das gesamte Serienumfeld ist für meinen Einstieg optimal», erklärt die Allgäuerin, die erst in diesem Jahr ihre aktive Motorsport-Karriere gestartet hat.

Begleitet von den Ratschlägen ihres Vaters Christian lebt sie auf der Piste ihr Racing-Motto: «Born to race». Die Nachwuchspilotin blickt dabei bewusst auf starke weibliche Vorbilder im internationalen Motorsport. So nennt sie die ehemalige F1-Academy-Fahrerin Bianca Bustamante, die in diesem Jahr im Eurocup 3 antritt, sowie Susie Wolff, Ex-Rennfahrerin und Geschäftsführerin der F1 Academy, als ihre sportlichen Inspirationsquellen.

Trotz des prominenten Hintergrunds bleibt die junge Allgäuerin, die sich selbst als vielseitigen «Kopf-Menschen» und absoluten Teamplayer beschreibt, bodenständig und fokussiert. Gefragt nach ihren bisher größten Erfolgen antwortete sie selbstbewusst vor der Saison: «Die kommen noch dieses Jahr.» Und dem folgten rasch Taten.

Das für ihre Debütsaison 2026 selbst gesteckte Ziel, regelmäßig in die Punkteränge vorzustoßen, hat sie zuletzt bereits erreicht. Ging es an den ersten beiden Wochenenden noch um eine blitzschnelle Eingewöhnung, am dritten Wochenende auf dem Red Bull Ring gab es die ersten Punkte. Ochersleben war dann die erste Strecke, die sie dank der Vorsaisontestfahrten bereits kannte. Prompt zeigte sie ihre beste Leistung.

Werbung

Werbung

Mit dem Salzburgring ging es noch einmal auf unbekanntes Terrain, danach kann sie beim Finale auf ihrer Lieblingsstrecke nochmal zuschlagen: dem Nürburgring. Der Eifelkurs übt eine ganz besondere Faszination auf Abt aus, und weil es bereits ein Rennen auf der Grand-Prix-Strecke in dieser Saison gab, kann sie in der Eifel noch einmal aufdrehen.

Den ADAC Tourenwagen Junior Cup beschreibt die Newcomerin treffend mit den drei Worten «jung, dynamisch, actionreich» – Attribute, die auch perfekt zu ihrem eigenen Fünf-Jahres-Plan passen. In diesem stehen der Spaß am Sport, das kontinuierliche Lernen und das Ziel, eine Meisterschaft zu gewinnen, ganz oben im Lastenheft.

Langfristig weiß Emely Abt genau, wohin ihr Weg sie führen soll. Ihr ultimatives Endziel ist der Aufstieg in den professionellen GT-Sport, um im besten Fall dort anzukommen, wo ihr Vater Christian einst Meilensteine setzte: in der DTM. Mit kühlem Kopf, familiärem Rückhalt und enorm raschen Fortschritten ist der Grundstein für das nächste erfolgreiche Kapitel des Namens Abt im deutschen Motorsport gelegt.