MotoGP Live-Ticker, Portimao: Steigt endlich die Marquez-Ducati-WM-Party?
Nach einem denkwürdigen MotoGP-Sprint musste die WM-Titelfeier von Ducati-Pilot Marc Marquez wieder verschoben werden. Zieht «MM93» im GP durch – oder halten die Aprilia-Kämpfer die WM weiter offen?
Am Sprint-Samstag sahen die Fans im Autodromo von Portimao und Fans weltweit auf den Bildschirmen ein
Im Großen Preis von Portugal will Marc Marquez die Mission «Champion 2026» endgültig erfolgreich abschließen. Gelingt «MM93» beim drittletzten Rennen der ultimative Karriereerfolg, werfen sich die Aprilia-Asse Bezzecchi und Martin noch einmal erfolgreich dagegen oder kommt es wie so oft 2026 noch anders als gedacht? Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet vom Anlassen der Motoren bis zur Siegerehrung.
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