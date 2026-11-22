Am Sprint-Samstag sahen die Fans im Autodromo von Portimao und Fans weltweit auf den Bildschirmen ein unvergessliches MotoGP-Rennen. Hauptdarsteller Marc Marquez hatte auf der Werks-Ducati alle Trümpfe in der Hand, doch die Geschichte der MotoGP-WM 2026 nahm vorerst noch einmal einen anderen Verlauf. Marquez rutschte ins Aus, Bezzecchi triumphierte und Martin lieferte mit Platz 5 ab. Damit wurde die scheinbar sichere Titelvergabe zwei Minuten vor der Flagge erneut vertagt.

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Im Großen Preis von Portugal will Marc Marquez die Mission «Champion 2026» endgültig erfolgreich abschließen. Gelingt «MM93» beim drittletzten Rennen der ultimative Karriereerfolg, werfen sich die Aprilia-Asse Bezzecchi und Martin noch einmal erfolgreich dagegen oder kommt es wie so oft 2026 noch anders als gedacht? Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet vom Anlassen der Motoren bis zur Siegerehrung.