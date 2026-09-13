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Lamborghini-Schock auf dem Sachsenring: Mirko Bortolotti disqualifiziert

Nach einem starken Qualifying für das zweite DTM-Rennen auf dem Sachsenring wurde Mirko Bortolotti disqualifiziert. Grasser Racing Team und Lamborghini unsicher über Fehler.

DTM

Mirko Bortolotti auf dem Sachsenring
Mirko Bortolotti auf dem Sachsenring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Mirko Bortolotti auf dem Sachsenring
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Mirko Bortolotti verliert den achten Startplatz für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring. Der Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 wurde aufgrund zu häufigem Turbo-Overboost aus der Wertung genommen.

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Die Rennkommissare erhielten vom Technischen Delegierten einen Bericht bezüglich des Fahrzeugs von Bortolotti. Nach dem Qualifying 2 zeigte die Ladedruckanalyse, dass der untere Overboost-Grenzwert in jeder gemessenen Runde mehr als zweimal überschritten wurde. Insgesamt wurde festgestellt, dass der untere Overboost-Grenzwert 52 Mal überschritten wurde. Die DTM-Ladedruckregelungsstrategie V12 vom 09.04.2026 gemäß dem Balance of Performance erlaubt während des Qualifyings eine zweimalige Überschreitung des unteren Overboost-Grenzwerts pro Runde.

Gottfried Grasser erklärte bei den Stewards, dass man das Problem kenne, es jedoch nicht lösen könne. Auch der Hersteller bestätigte, dass man das Problem sehe, derzeit jedoch keine Lösung dafür habe, aber daran arbeite.

Im Artikel erwähnt

Der Lamborghini des 2024er DTM-Champions wird vom letzten Startplatz ins Rennen starten müssen.

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01

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25

39

1:01:10,777

1:19,878

25

02

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+1,219

1:20,349

20

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Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+2,021

1:19,520

18

04

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+2,293

1:20,266

13

05

Maro Engel

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80

39

+3,245

1:20,021

14

06

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

39

+3,565

1:20,120

10

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Marco Wittmann

Schubert Motorsport

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Schubert Motorsport

11

39

+4,460

1:20,017

9

08

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

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Emil Frey Racing

69

39

+4,687

1:20,413

8

09

Luca Engstler

Abt Sportsline

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Abt Sportsline

130

39

+5,000

1:19,753

7

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