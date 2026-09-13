Lamborghini-Schock auf dem Sachsenring: Mirko Bortolotti disqualifiziert

Mirko Bortolotti verliert den achten Startplatz für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring. Der Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 wurde aufgrund zu häufigem Turbo-Overboost aus der Wertung genommen.

Werbung

Werbung

Die Rennkommissare erhielten vom Technischen Delegierten einen Bericht bezüglich des Fahrzeugs von Bortolotti. Nach dem Qualifying 2 zeigte die Ladedruckanalyse, dass der untere Overboost-Grenzwert in jeder gemessenen Runde mehr als zweimal überschritten wurde. Insgesamt wurde festgestellt, dass der untere Overboost-Grenzwert 52 Mal überschritten wurde. Die DTM-Ladedruckregelungsstrategie V12 vom 09.04.2026 gemäß dem Balance of Performance erlaubt während des Qualifyings eine zweimalige Überschreitung des unteren Overboost-Grenzwerts pro Runde.

Gottfried Grasser erklärte bei den Stewards, dass man das Problem kenne, es jedoch nicht lösen könne. Auch der Hersteller bestätigte, dass man das Problem sehe, derzeit jedoch keine Lösung dafür habe, aber daran arbeite.

Der Lamborghini des 2024er DTM-Champions wird vom letzten Startplatz ins Rennen starten müssen.

Werbung

Werbung