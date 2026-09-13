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Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt China-Grand-Prix vor Guillem Farres

Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den China-Grand-Prix in Shanghai mit einem 1-2-Ergebnis und hielt damit die Titelentscheidung in der MX2-Motocross-WM offen.

Motocross-WM MX2

Das MX2-Podium in Shanghai
Das MX2-Podium in Shanghai
Foto: MXGP-TV
Das MX2-Podium in Shanghai
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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18. Lauf der MX2-Motocross-WM in Shanghai (China): Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog erneut den Holeshot, sein 9. in der laufenden Saison. Direkt hinter dem Deutschen rangierten WM-Leader Guillem Farres (Triumph) und Liam Everts (Husqvarna).

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Bittere Pille für Sacha Coenen

Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen rangierte im Bereich der Top-6, doch er fiel offenbar nach einer Kollision mit Guillem Farres mit demoliertem Motorrad aus. Damit waren seine Titelhoffnungen begraben.

Guillem Farres ging volles Risiko

Obwohl Guillem Farres vor dem letzten Grand Prix der Saison einen beruhigenden Vorsprung hat, taktierte er nicht, sondern setzte weiter auf Angriff. Der Spanier ging in Runde 2 an Längenfelder vorbei in Führung. In Runde 7 überholten Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph) den Deutschen, sodass Simon auf Platz 4 zurückfiel. Im weiteren Verlauf wurde der Deutsche von Kay Karssemakers (Kawasaki), Karlis Reisulis (Yamaha) und Maxime Grau (Honda) überholt. In Runde 12 ging der australische Wildcard-Pilot Byron Dennis (KTM) an Simon vorbei, sodass er bis auf Platz 9 zurückfiel. Die Honda von Maxime Grau bestand jedoch die Lautstärkemessung nach dem Rennen nicht, sodass der Franzose um zwei Plätze nach hinten versetzt wurde. Somit wurde Längenfelder am Ende auf Platz 8 gewertet.

Im Artikel erwähnt

Längenfelder: Kostbare Punkte eingebüßt

Nach dem Ausfall von Sacha Coenen hätte Längenfelder gute Chancen gehabt, die MX2-WM auf dem Podium zu beenden. Auf Platz 8 konnte er diesmal nur 13 Punkte einfahren und rangiert damit weiterhin auf dem vierten Tabellenrang. Allerdings beträgt sein Rückstand vor dem Finale in Australien 7 Punkte, d.h. er könnte die WM am Ende doch noch auf dem 3. Platz beenden.

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Laufsieg Farres, GP-Sieg Mc Lellan

Camden Mc Lellan, der in China mit Jetlag-Problemen gesundheitlich angeschlagen startete, attackierte bis zum Schluss, aber Guillem Farres gewann schließlich den zweiten Lauf mit einem knappen Vorsprung von einer Sekunde vor Mc Lellan. Liam Everts wurde mit 1,9 Sekunden Rückstand Dritter. Der völlig erschöpfte Mc Lellan gewann den Grand Prix mit einem 1-2-Ergebnis vor Farres und Everts.

Lage an der Tabellenspitze

Die Titelentscheidung wurde in China noch einmal vertagt. Zum Finale nach Australien bringt Guillem Farres einen Vorsprung von 48 Punkten mit. Mathematische Titelchancen haben jetzt nur noch die beiden Triumph-Werksfahrer. Sacha Coenen ist mit 84 Punkten Rückstand aus dem Titelkampf ausgeschieden, denn im letzten Grand Prix der Saison können noch maximal 60 Punkte vergeben werden.

Ergebnis MX2, Shanghai

  1. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1-2, 47 Punkte

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 4-1, 43, (-4)

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, 3-3, 40, (-7)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-8, 35, (-12)

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 7-4, 32, (-15)

  6. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 6-5, 31, (-16)

  7. Byron Dennis (AUS), KTM, 8-7, 27, (-20)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 11-6, 25, (-22)

  9. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 10-9, 23, (-24)

  10. Maxime Grau (F), Honda, 9-10, 23, (-24)

  11. Sacha Coenen (B), KTM, 5-17, 20, (-27)

  12. Manuel Carreras (E), GASGAS, 13-11, 18, (-29)

  13. Brian Gyles (GB), KTM, 14-12, 16, (-31)

  14. Julius Mikula (CZ), KTM, 12-15, 15, (-32)

WM-Stand nach Lauf 18 von 19

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 859 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 811, (-48)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 775, (-84)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-91)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 742, (-117)

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 644, (-215)

  7. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 528, (-331)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 414, (-445)

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, 401, (-458)

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 353, (-506)

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Zeit

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Punkte

01

Guillem Farres

Guillem Farres

99

18

34:19,096

1:47,629

25

02

Camden McLellan

Camden McLellan

8

18

+1,038

1:47,359

22

03

Liam Everts

Liam Everts

26

18

+1,979

1:47,232

20

04

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

18

+22,688

1:47,674

18

05

Kay Karssemakers

Kay Karssemakers

33

18

+33,503

1:47,980

16

06

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

18

+50,684

1:48,425

15

07

Byron Dennis

Byron Dennis

265

18

+57,121

1:48,698

14

08

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

18

+1:07,788

1:48,088

13

09

Ferruccio Zanchi

Ferruccio Zanchi

73

18

+1:09,599

1:49,871

12

10

Maxime Grau

Maxime Grau

83

18

+1:05,403

1:49,993

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