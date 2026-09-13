Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt China-Grand-Prix vor Guillem Farres
Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den China-Grand-Prix in Shanghai mit einem 1-2-Ergebnis und hielt damit die Titelentscheidung in der MX2-Motocross-WM offen.
18. Lauf der MX2-Motocross-WM in Shanghai (China): Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) zog erneut den Holeshot, sein 9. in der laufenden Saison. Direkt hinter dem Deutschen rangierten WM-Leader Guillem Farres (Triumph) und Liam Everts (Husqvarna).
Bittere Pille für Sacha Coenen
Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen rangierte im Bereich der Top-6, doch er fiel offenbar nach einer Kollision mit Guillem Farres mit demoliertem Motorrad aus. Damit waren seine Titelhoffnungen begraben.
Guillem Farres ging volles Risiko
Obwohl Guillem Farres vor dem letzten Grand Prix der Saison einen beruhigenden Vorsprung hat, taktierte er nicht, sondern setzte weiter auf Angriff. Der Spanier ging in Runde 2 an Längenfelder vorbei in Führung. In Runde 7 überholten Liam Everts (Husqvarna) und Camden Mc Lellan (Triumph) den Deutschen, sodass Simon auf Platz 4 zurückfiel. Im weiteren Verlauf wurde der Deutsche von Kay Karssemakers (Kawasaki), Karlis Reisulis (Yamaha) und Maxime Grau (Honda) überholt. In Runde 12 ging der australische Wildcard-Pilot Byron Dennis (KTM) an Simon vorbei, sodass er bis auf Platz 9 zurückfiel. Die Honda von Maxime Grau bestand jedoch die Lautstärkemessung nach dem Rennen nicht, sodass der Franzose um zwei Plätze nach hinten versetzt wurde. Somit wurde Längenfelder am Ende auf Platz 8 gewertet.
Längenfelder: Kostbare Punkte eingebüßt
Nach dem Ausfall von Sacha Coenen hätte Längenfelder gute Chancen gehabt, die MX2-WM auf dem Podium zu beenden. Auf Platz 8 konnte er diesmal nur 13 Punkte einfahren und rangiert damit weiterhin auf dem vierten Tabellenrang. Allerdings beträgt sein Rückstand vor dem Finale in Australien 7 Punkte, d.h. er könnte die WM am Ende doch noch auf dem 3. Platz beenden.
Laufsieg Farres, GP-Sieg Mc Lellan
Camden Mc Lellan, der in China mit Jetlag-Problemen gesundheitlich angeschlagen startete, attackierte bis zum Schluss, aber Guillem Farres gewann schließlich den zweiten Lauf mit einem knappen Vorsprung von einer Sekunde vor Mc Lellan. Liam Everts wurde mit 1,9 Sekunden Rückstand Dritter. Der völlig erschöpfte Mc Lellan gewann den Grand Prix mit einem 1-2-Ergebnis vor Farres und Everts.
Lage an der Tabellenspitze
Die Titelentscheidung wurde in China noch einmal vertagt. Zum Finale nach Australien bringt Guillem Farres einen Vorsprung von 48 Punkten mit. Mathematische Titelchancen haben jetzt nur noch die beiden Triumph-Werksfahrer. Sacha Coenen ist mit 84 Punkten Rückstand aus dem Titelkampf ausgeschieden, denn im letzten Grand Prix der Saison können noch maximal 60 Punkte vergeben werden.
Ergebnis MX2, Shanghai
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1-2, 47 Punkte
Guillem Farres (E), Triumph, 4-1, 43, (-4)
Liam Everts (B), Husqvarna, 3-3, 40, (-7)
Simon Längenfelder (D), KTM, 2-8, 35, (-12)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 7-4, 32, (-15)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 6-5, 31, (-16)
Byron Dennis (AUS), KTM, 8-7, 27, (-20)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 11-6, 25, (-22)
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 10-9, 23, (-24)
Maxime Grau (F), Honda, 9-10, 23, (-24)
Sacha Coenen (B), KTM, 5-17, 20, (-27)
Manuel Carreras (E), GASGAS, 13-11, 18, (-29)
Brian Gyles (GB), KTM, 14-12, 16, (-31)
Julius Mikula (CZ), KTM, 12-15, 15, (-32)
WM-Stand nach Lauf 18 von 19
Guillem Farres (E), Triumph, 859 Punkte
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 811, (-48)
Sacha Coenen (B), KTM, 775, (-84)
Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-91)
Liam Everts (B), Husqvarna, 742, (-117)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 644, (-215)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 528, (-331)
Valerio Lata (I), Honda, 414, (-445)
Julius Mikula (CZ), KTM, 401, (-458)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 353, (-506)
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