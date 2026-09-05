Termin für Berufungsverhandlung von Mirko Bortolotti steht fest

Vom Sonntagsrennen der DTM in Oschersleben wurde Sieger Mirko Bortolotti ausgeschlossen. Am Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 war ein Radlager verbaut, welches nicht der DTM-GT3-Homologation und einem Referenzteil entsprach. Da dies ein Verstoß gegen den Art. 5.1 des sportlichen Reglements ist, wurde der Wagen aus der Wertung genommen.

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Am 13. August hat das Grasser Racing Team fristgerecht eine Berufung angekündigt. Ebenso fristgerecht hat das Team diese Berufung eingelegt und aufgrund einer gewährten Fristverlängerung diese schriftlich begründet.

Als Termin für die Verhandlung des Falles vor dem DMSB-Berufungsgericht wurde der 25. September 2026, 15:00 Uhr festgesetzt.

Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts bleibt das Ergebnis des Sonntagsrennens in Oschersleben vorläufig.

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