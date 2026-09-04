Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Isack Hadjar: P3 von Monaco zurück, aber Einsatz im Madrid-GP in Gefahr

Der Pariser Isack Hadjar am 4. September mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Er hat seinen dritten Platz von Monaco zurück, aber die Gefahr ist gross, dass er auch in Madrid zuschauen muss.

Formel 1

Isack Hadjar
Isack Hadjar
Foto: XPB
Isack Hadjar
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Isack Hadjar wusste an diesem Trainings-Freitag von Italien nicht, ob er sich nun freuen oder ärgern soll. Glas halb voll bedeutet bei ihm – er hat an diesem 4. September vom FIA-Berufungsgericht Platz im Monaco-GP zurückerhalten (zu Lasten von Alpine-Fahrer Pierre Gasly).

Werbung

Werbung

Bei Glas halb leer ist zu vermerken, dass der 21-jährige Franzose nach dem Zandvoort-GP und das Rennen von Monza sausen lassen muss, weil sein Handgelenksbruch offenbar noch mehr Heilzeit erfordert. Die Gefahr ist gross, dass er auch eine Woche nach Monza in Madrid nicht fahren kann. Das hat Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies im königlichen Park von Monza festgehalten.

Mekies sagt am Abend des 4. September bei Canal+: «Wir gehen da null Risiko ein. Der Einsatz an diesem Wochenende war kein Thema, und ich werde nicht lügen – klar ist Isack davon nicht begeistert.»

Im Artikel erwähnt

«Aber die vollständige Genesung geht nun mal vor, und wir werden das nicht aufs Spiel setzen. Wir hören auf die Ärzte und geben Hadjar die Zeit, die er braucht. Was nun Madrid angeht – das ist wenige Tage nach Monza, und das wird ziemlich schwierig. Wir werden uns die Situation in wenigen Tagen nochmals angucken, aber Madrid als Ziel zu nennen, das halte ich für knifflig.»

Werbung

Werbung

«Bei uns steht im Vordergrund, dass Isack komplett geheilt ins Auto geht, dass sein Einsatz komplett zu verantworten ist und nicht möglicherweise seine Zukunft beeinträchtigt.»

TV-Programm

Falls Isack Hadjar auch in Madrid nicht fahren kann, wird erneut Liam Lawson für ihn einspringen, während Lawsons Cockpit bei den Racing Bulls von Yuki Tsunoda gehalten wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

31

1:22,559

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,120

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

32

+0,141

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

25

+0,384

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

27

+0,457

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

+0,469

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

26

+0,790

08

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

29

+0,811

09

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

30

+0,818

10

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

29

+0,896

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM