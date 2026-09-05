Euro Moto Nürburgring: Der Plan am Samstag – Stream, Superpole und Punkte

Am Donnerstag hatten sich die Piloten der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike bereits bei einem gesonderten Testtag auf die Strecke in der Eifel eingestimmt. Am Freitag kamen die Rahmen-Klassen Pro Superstock 1000, Kawasaki Ninja ZX6R-Cup und der europäische Bagger-Cup noch dazu. Am Samstag gibt es die ersten Punkte.

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Die Eckdaten

Streckenlänge: 3618 Meter (Streckenlayout Sprint) Fahrtrichtung: Im Uhrzeigersinn Startlinie: km 0,2389 Ziellinie: km 0,000 Sektor 1: km 0,000 bis km 1,832 Sektor 2: km 1,832 bis km 2,880 (insgesamt 1,048 km) Sektor 3: km 2,880 bis km 3,618 (insgesamt 0,738 km) Pole-Position: Auf der linken Seite Digitale Anzeigetafeln: Verfügbar, gleiche Bedeutung wie die Flaggensignalen Trainingsstart: Nach Kurve 13, rechte Seite Long-Lap-Strecke: Im Außenradius von Kurve 2 Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse: 60 km/h (beginnt an der 60-km/h-Tafel

Im Notfall

Das Sagen in Sachen Medical Center hat wie immer Herr Dr. Martin Schweiger. Von Donnerstag bis Sonntag sind er und seine Crew vor Ort. Wer im Krankenhaus landet befindet sich im Bundeswehrkrankenhaus (BWZK) Koblenz, Ruebenacher Str. 170, D-56072 Koblenz, Telefonnummer +49 261 28189.

Der Stream

In diesem Jahr bietet der Euro Moto Promoter den Stream zwar nach wie vor kostenlos an, doch in einer im Vergleich zum Vorjahr etwas knapperen Version. Es gibt keine Drohne mehr, da das Budget das nicht mehr hergibt. Auch auf die beliebten Onboard-Aufnahmen müssen die Fans verzichten. Insgesamt musste die Crew von Radio Viktoria um eine Strecken-Kamera gekürzt werden, ausserdem fielen der Technik-Talk oder sonstige Interviews in der sonntäglichen Mittagspause flach. Gestreamt wird am Samstag ab 14.10 Uhr. Wer sich sonst auf dem Nürburgring umschauen oder die Wettersituation vor Ort checken will, kann das über die örtlichen Webcams . Dazu gibt es wie immer das kostenlose Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion und im Anschluss einen ebenfalls kostenlosen Einblick in die offiziellen Resultate .

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Der Sendeplan

14:10 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Grid und Polesetter Interview 14:20 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 14:25 Uhr) 15:00 Uhr – Euro Motp Sportbike Rennen 1 (race start 15:10 Uhr) 15:50 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 16:00 Uhr) 16:35 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 1 (race start 16:40 Uhr) 17:15 Uhr – Bagger Racing European Cup Rennen 1 (race start 17:20 Uhr)

Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

Das Wetter

Am Nürburgring zeigt sich morgens die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Temperaturen von 11°C. Darüber hinaus ist es mittags und auch abends locker bewölkt bei Temperaturen von 12 bis 18°C. In der Nacht ist es leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 7°C. Mit Böen zwischen 7 und 38 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, den 05.09.2026