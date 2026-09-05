Euro Moto Nürburgring: Der Plan am Samstag – Stream, Superpole und Punkte

Euro Moto Superbike
Stand in der Euro Moto Superbike muss nach DMSB-Urteil neu berechnet werden
Nach dem Testtag am Donnerstag und den Trainings am Freitag geht es bei der Euro Moto am Nürburgring heute erstmals zur Sache. Kühl, aber trocken meint die Vorhersage.
Am Donnerstag hatten sich die Piloten der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike bereits bei einem gesonderten Testtag auf die Strecke in der Eifel eingestimmt. Am Freitag kamen die Rahmen-Klassen Pro Superstock 1000, Kawasaki Ninja ZX6R-Cup und der europäische Bagger-Cup noch dazu. Am Samstag gibt es die ersten Punkte.
Streckenlänge: 3618 Meter (Streckenlayout Sprint)
Fahrtrichtung: Im Uhrzeigersinn
Startlinie: km 0,2389
Ziellinie: km 0,000
Sektor 1: km 0,000 bis km 1,832
Sektor 2: km 1,832 bis km 2,880 (insgesamt 1,048 km)
Sektor 3: km 2,880 bis km 3,618 (insgesamt 0,738 km)
Pole-Position: Auf der linken Seite
Digitale Anzeigetafeln: Verfügbar, gleiche Bedeutung wie die Flaggensignalen
Trainingsstart: Nach Kurve 13, rechte Seite
Long-Lap-Strecke: Im Außenradius von Kurve 2
Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse: 60 km/h (beginnt an der 60-km/h-Tafel
Das Sagen in Sachen Medical Center hat wie immer Herr Dr. Martin Schweiger. Von Donnerstag bis Sonntag sind er und seine Crew vor Ort. Wer im Krankenhaus landet befindet sich im Bundeswehrkrankenhaus (BWZK) Koblenz, Ruebenacher Str. 170, D-56072 Koblenz, Telefonnummer +49 261 28189.
In diesem Jahr bietet der Euro Moto Promoter den Stream zwar nach wie vor kostenlos an, doch in einer im Vergleich zum Vorjahr etwas knapperen Version. Es gibt keine Drohne mehr, da das Budget das nicht mehr hergibt. Auch auf die beliebten Onboard-Aufnahmen müssen die Fans verzichten. Insgesamt musste die Crew von Radio Viktoria um eine Strecken-Kamera gekürzt werden, ausserdem fielen der Technik-Talk oder sonstige Interviews in der sonntäglichen Mittagspause flach. Gestreamt wird am Samstag ab 14.10 Uhr. Wer sich sonst auf dem Nürburgring umschauen oder die Wettersituation vor Ort checken will, kann das über
14:10 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike mit Grid und Polesetter Interview
14:20 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 1 (race start 14:25 Uhr)
15:00 Uhr – Euro Motp Sportbike Rennen 1 (race start 15:10 Uhr)
15:50 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 1 (race start 16:00 Uhr)
16:35 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 1 (race start 16:40 Uhr)
17:15 Uhr – Bagger Racing European Cup Rennen 1 (race start 17:20 Uhr)
Am Nürburgring zeigt sich morgens die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel bei Temperaturen von 11°C. Darüber hinaus ist es mittags und auch abends locker bewölkt bei Temperaturen von 12 bis 18°C. In der Nacht ist es leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 7°C. Mit Böen zwischen 7 und 38 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
08.30 bis 08.55 Uhr Q1 Euro Moto Supersport
09.00 bis 09.30 Uhr FP3 Euro Moto Superbike
09.35 bis 09.55 Uhr Q2 Twin Cup
10.05 bis 10.25 Uhr Q Pro Superstock Cup
10.30 bis 10.55 Uhr Q2 Euro Moto Sportbike
11.00 bis 11.20 Uhr Q Bagger Racing Europe
11.30 bis 11.50 Uhr Q2 Kawasaki Cup
11.55 bis 12.20 Uhr Q2 Euro Moto Supersport
12.25 bis 12.40 Uhr SP1 Euro Moto Superbike
12.50 bis 13.05 Uhr SP2 Euro Moto Superbike
13.45 bis 14.15 Uhr R1 Twin Cup
14.25 bis 15.00 Uhr R1 Pro Superstock Cup
15.10 bis 15.45 Uhr R1 Euro Moto Sportbike
16.00 bis 16.35 Uhr R1 Euro Moto Supersport
16.40 bis 17.10 Uhr R1 Kawasaki Cup
17.20 bis 17.45 Uhr R1 Bagger Racing Europe
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