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Lewis Hamilton verrät: Dieser Erfolgsfaktor ist im Monza-Quali entscheidend

Für Lewis Hamilton begann der Trainingsfreitag in Monza besser als er endete. Der siebenfache Weltmeister ist zufrieden mit dem neuen Ferrari-Motor, weiss aber auch: Sein Team muss nachlegen.

Formel 1

Lewis Hamilton weiss, worauf es im Monza-Qualifying ankommen wird
Lewis Hamilton weiss, worauf es im Monza-Qualifying ankommen wird
Foto: Price / XPB Images
Lewis Hamilton weiss, worauf es im Monza-Qualifying ankommen wird
© Price / XPB Images

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Für das Heimspiel in Monza hat sich Ferrari ins Zeug gelegt. Die Scuderia aus Maranello hat nicht nur eine Sonderlackierung entwickelt, mit der die erste Ferrari-Saison von Michael Schumacher vor 30 Jahren gefeiert wird. Sie hat für die Hatz auf der Highspeed-Strecke im Königlichen Park auch beim Motor nachgelegt.

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Und das Ergebnis gefällt Lewis Hamilton. Der WM-Dritte sagt: «In den langsamen Passagen ist die neue Fahrbarkeit der neuen Antriebseinheit wirklich gut, aber hier war das kein grosses Thema, denn wir haben nur wenige langsamere Ecken. Das Team hat da aber einen grossartigen Job gemacht.»

Die schnellen Abschnitte sind das deutlich grössere Problem, wie der siebenfache Weltmeister bestätigt. «Unsere grösste Baustelle ist der Speed auf den Geraden. Ich habe im Vergleich zu George Russell nur auf den Geraden etwa sechs Zehntel verloren», rechnete der Rekord-GP-Sieger vor. «Das müssen wir uns natürlich anschauen. Genauso wie die Fahrzeug-Balance. Es war wirklich knifflig, eine gute Runde hinzubekommen.»

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Und Hamilton grübelt: «Aus irgendeinem Grund war das Auto im zweiten Training nicht so gut zu fahren. Wir haben zwar nach dem ersten Training ein paar Änderungen vorgenommen, aber das hätte eigentlich nicht zu einer Verschlechterung führen sollen. Vielleicht gehen wir da wieder zurück zum Ursprung, wir müssen uns das anschauen, vielleicht können wir das Auto schneller machen.»

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Dabei hofft er auf Anpassungen beim Energie-Verbrauch: «Wir müssen uns das anschauen», sagt der 106-fache GP-Sieger. «Die Art und Weise, wie wir die Energie nutzen, unterscheidet sich klar von jener unserer Gegner. Wir müssen uns das anschauen.» Hamilton verrät auch, worauf es im Qualifying auf dem italienischen Rundkurs ankommen wird: «Es wird sich alles um den Windschatten drehen, darauf werde ich mich konzentrieren.»

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