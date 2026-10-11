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Zweiter DTM-Titel für Thomas Preining: Rang drei reicht zum Titelgewinn

Thomas Preining ist DTM-Champion des Jahres 2026! Der Österreicher feiert seinen zweiten Titelgewinn in der DTM. Maro Engel gewinnt das finale Saisonrennen in Hockenheim.

DTM

Thomas Preining ist DTM-Champion 2026!
Thomas Preining ist DTM-Champion 2026!
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining ist DTM-Champion 2026!
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Thomas Preining ist zum zweiten Mal DTM-Meister! Rang drei im zweiten DTM-Rennen auf dem Hockenheimring reicht dem Österreicher zum Titelgewinn. Für Preining ist es der zweite Titel in Deutschlands bekanntester Rennserie, nachdem er bereits 2023 die Meisterschaft gewann. Damit krönt der Österreicher eine spektakuläre Aufholjagd in der Meisterschaft in der zweiten Saisonhälfte. Zudem gewann Preining im Juni bereits die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen.

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Das Rennen gewann sein Titelaspirant Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.

Ricardo Feller belegt im zweiten Manthey Porsche den zweiten Rang, nachdem Preining ihn in der letzten Runde noch einen Platz schenkte. 3,058 Sekunden fehlten auf den siegreichen Mercedes-AMG.

Im Artikel erwähnt

In der Anbremsphase der zweiten Kurve trag Thierry Vermeulen heftig das Heck von Jules Gounon, so dass der WINWARD Racing-Pilot daraufhin auch noch Matteo Cairoli traf. Das Aus für den Mercedes-AMG-Werksfahrer.

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Ergebnis DTM Hockenheimring Rennen 2 (Top 10):

  1. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  2. Ricardo Feller – Manthey – Porsche 911 GT3 R

  3. Thomas Preining – Manthey – Porsche 911 GT3 R

  4. Bastian Buus – Land-Motorsport – Porsche 911 GT3 R

  5. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  6. Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  7. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  8. Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  9. Marco Mapelli – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  10. Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3

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Fahrer
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Team
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Zeit
Bestzeit

01

80

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

34

57:21,106

1:37,950

02

90

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

34

+3,058

1:38,452

03

91

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

34

+3,698

1:38,429

04

29

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

34

+3,994

1:37,975

05

25

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

34

+10,139

1:38,476

06

14

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

34

+10,818

1:37,960

07

11

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

34

+14,902

1:38,143

08

36

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

34

+17,108

1:37,842

09

10

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

34

+24,202

1:38,735

10

63

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

34

+25,659

1:38,555

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