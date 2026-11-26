Vizeweltmeister 2021, Champion 2022 und 2023, 2024 erneut Zweiter: Francesco Bagnaia hat für Ducati Herausragendes geleistet. Mit 31 Siegen und 63 Podestplätzen ist der Italiener der erfolgreichste MotoGP-Fahrer für den Hersteller aus Borgo Panigale.

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Auffällig ist aber auch: Als Marc Marquez nach der Saison 2024, in der er mit Gresini Ducati WM-Dritter wurde, ins Lenovo-Werksteam wechselte, hatte Bagnaia nur noch selten brillante Momente. Für den langjährigen Teamleader war es sicher nicht einfach mit den Erfolgen von Marquez klarzukommen, während er selbst auf dem gleichen Motorrad teilweise unerklärlich blamable Leistungen ablieferte.

Auf anfängliche Ratlosigkeit bei Ducati und Bagnaia ob der schwachen Performances in der Saison 2025, die sich 2026 fortsetzten, folgte die Erkenntnis, dass Pecco nur dann seine Bestleistung zeigen kann, wenn das Team mit der GP26 das kleine Abstimmungsfenster für sein Wohlbefinden trifft.

Pecco Bagnaia wechselt zu Aprilia

Bagnaia sucht sein Heil in der Flucht und dockt für 2027 und 2028 im Aprilia-Werksteam an. Das Topmanagement aus Noale geht davon aus, dass der zweifache Weltmeister bei ihnen sein Potenzial entfalten kann und zu alter Stärke zurückfindet .

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Das Saisonfinale in Valencia verpasst der 29-Jährige nach seinem Sturz Anfang November in Katar – Markenkollege Fermin Aldeguer hatte ihn abgeschossen . Die Verantwortlichen bei Ducati fanden in den vergangenen Tagen viele warme und lobende Worte für Pecco, keiner bei den Roten hat vergessen, welch grandiose Erfolge zusammen gefeiert wurden .

Auch Teamkollege Marc Marquez zollt ihm Respekt. «Pecco ist ein Gentleman», unterstrich der Spanier. «Als ich zu Ducati kam, war er derjenige mit Erfahrung. Er war und ist derjenige, der mehr für Ducati erreicht hat. Er begann seine MotoGP-Karriere mit Ducati, fuhr viele Jahre für sie und hat zwei Weltmeisterschaften gewonnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ein Neuer ins Team kommt: Man verteidigt seinen Platz oder man ist offen gegenüber dem Teamkollege und geht freundlich mit ihm um. Er wählte die zweite Option, das war eine große Hilfe für mich, trug zur Harmonie im Team bei, und dass ich mich wohlfühlte. Während Tests und Rennwochenenden haben wir viel miteinander geredet – und es waren ehrliche Kommentare. Deshalb wünsche ich ihm das Beste bei Aprilia, er ist ein sehr schneller Fahrer. Er kann dieses Kapitel nicht beenden, wie er und Ducati es gerne gehabt hätten, er hat die vergangenen zwei Jahre sehr gelitten. Am Ende muss man aber das Gesamtbild sehen – er hat Ducati viel gegeben.»