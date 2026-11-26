Leider bleibt es Pecco Bagnaia beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia verwehrt, ein letztes gemeinsames Rennwochenende mit seinem langjährigen Arbeitgeber Ducati zu erleben. Seine im Sprintrennen in Katar erlittene Fußverletzung lässt einen letzten Tanz mit der roten Desmosedici nicht zu.

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Das Event in Valencia hätte den perfekten Rahmen für einen gemeinsamen Abschied geboten. Ducati nahm am Donnerstag dennoch die Gelegenheit wahr, um sich von dem Fahrer, der acht Jahre für den Hersteller aus Borgo Panigale in der Königsklasse der Motorrad-WM am Start war, gebührend zu verabschieden.

Pecco Bagnaia ist trotz seiner Verletzung nach Valencia gereist. Mit Krücken sah man ihn am Donnerstag im Fahrerlager. Zum Abschied hat Ducati eine Feier organisiert – mit dem gesamten Ducati-Lenovo-Team, inklusive Teammanager Davide Tardozzi und Gigi Dall’Igna. Ebenfalls mit dabei: alle Trophäen, die Pecco in seiner Karriere mit den Roten geholt hat.

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Auch eine offiziellen Pressemitteilung folgte. Diese trug den passenden Titel «A story for (true) dreamers: Pecco, from rookie to legend!» Ducati streute dem zweifachen MotoGP-Weltmeister ein letztes Mal Rosen. «Hier in Valencia, auf dem Circuit Ricardo Tormo, auf der Strecke, die das Duo Bagnaia/Ducati berühmt gemacht hat, verabschieden wir uns von unserem Pecco. Der Junge, der von dem roten Motorrad träumte, derselbe, der beim Dröhnen der Ducati seines Onkels vor Begeisterung ausflippte, derjenige, der, ausgestattet mit all seinem Talent, es bis in die Motorrad-Weltmeisterschaft geschafft hat. Pecco, der so groß träumen konnte, dass er die Nummer 1 auf der Verkleidung der Desmosedici GP trug», hieß es im Text, der ein emotionaler Abschiedsbrief war. «Nachdem er in der Moto2 und Moto3 geglänzt hatte, kam er 2019 nach Borgo Panigale: noch sehr jung, als Debütant, aber mit klaren Vorstellungen und seiner stets freundlichen und ehrlichen Art. Es mangelt ihm nie an Ehrgeiz und dem Hunger eines Menschen, der Spuren hinterlassen will. Gemeinsam mit dem Team und der gesamten Gruppe ist Pecco der Protagonist einer Reise, die von kontinuierlichem Wachstum, gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamem Engagement geprägt ist. Ein Weg, der auch komplexere Momente bereithielt, aber auch viele, so viele Erfolge. Reine, unwiederholbare Emotionen und das Streben nach dem Limit, das jeden dazu antrieb, sich zu verbessern. Technisch und menschlich.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

2022 und 2023 holte Bagnaia mit Ducati Lenovo jeweils den WM-Titel. 2021 und 2024 wurde er Vize-Weltmeister. 2025 und 2026 erlebte der 29-Jährige an der Seite von Teamkollege Marc Marquez zwei schwierige Saisons. Die gemeinsame Reise begann aber bereits 2019, als Bagnaia als Moto2-Weltmeister ins Satellitenteam Pramac Ducati kam.

Worte der Anerkennung und Dankbarkeit von Claudio Domenicali und Gigi Dall'Igna

Ducati-CEO Claudio Domenicali bedankte sich bei Bagnaia für die gemeinsame Zeit und die Erfolge: «Als wir uns entschlossen, in Pecco zu investieren, der damals noch sehr jung war, legten wir den Grundstein für das, was später zum erfolgreichsten MotoGP-Projekt in der Geschichte von Ducati werden sollte. Wir glaubten fest an sein Talent und an die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen, aber wir hätten uns das Ausmaß des Erfolgs, der vor uns lag, nicht vorstellen können. Im Jahr 2022, bereits in seiner zweiten Saison beim Ducati-Lenovo-Team, verwirklichten wir den Traum, den Fahrertitel nach 15 Jahren wieder nach Borgo Panigale zu holen, und läuteten damit eine Siegesserie ein, die in der Geschichte unseres Unternehmens und in der modernen Ära der MotoGP beispiellos ist. Noch heute bin ich sehr bewegt, wenn ich an die Freude jenes Sonntags in Valencia zurückdenke! Pecco war zweifellos eine der Schlüsselfiguren hinter Ducatis Rückkehr an die Spitze der Meisterschaft, doch die Verbundenheit, die wir in diesen gemeinsamen Jahren aufgebaut haben, geht weit über die auf der Rennstrecke erzielten Ergebnisse hinaus. Ich hatte die Gelegenheit, ihn als Mensch kennenzulernen und zu schätzen – seine Werte und die Leidenschaft für Ducati, die ihn seit seiner Kindheit begleitet und mit der er stets unsere Farben vertreten hat. Die Herausforderungen der letzten beiden Saisons schmälern in keiner Weise die Bedeutung des gemeinsamen Weges, den wir gegangen sind, und haben den tiefen Respekt und die Zuneigung, die ich für ihn empfinde, nie verändert. Im Namen aller bei Ducati möchte ich ihm dafür danken, dass er auf unserer Desmosedici GP unvergessliche Kapitel unserer Rennsportgeschichte geschrieben und Millionen von Ducatisti auf der ganzen Welt zum Träumen gebracht hat. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und bin zuversichtlich, dass er sich hier in Borgo Panigale immer zu Hause fühlen wird.»

Das Schlusswort hatte Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna: «Wenn ich an Pecco denke, ist das erste Bild, das mir in den Sinn kommt, kein Sieg, kein Titel und kein Rekord. Ich denke an den Mann, der mit großem Talent zu Ducati kam, vor allem aber mit dem außergewöhnlichen Wunsch, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit uns etwas Bedeutendes aufzubauen. In diesen Jahren haben wir eine unglaubliche Reise gemeinsam erlebt, geprägt von täglicher Arbeit, Opfern, schwierigen Momenten und immenser Zufriedenheit. Wir haben Emotionen erlebt, die ich für immer in mir tragen werde. Wir haben die Nummer 1 zurück auf unsere Desmosedici GP gebracht, historische Titel gewonnen und einige der schönsten Kapitel in der Geschichte von Ducati Corse geschrieben. Doch was diese Geschichte wirklich besonders macht, sind nicht nur die erzielten Ergebnisse. Es ist die menschliche Beziehung, die wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben, das gegenseitige Vertrauen, der Respekt und die Fähigkeit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern – sowohl in den besten als auch in den schwierigsten Momenten. Pecco war der Ankerpunkt einer außergewöhnlichen Gruppe und einer der Hauptakteure auf dem Weg, der Ducati zum Maßstab der modernen MotoGP gemacht hat. Mit seinem Talent und seinem Engagement hat er entscheidend zum Wachstum unseres Motorrads und unseres Teams beigetragen und ein Vermächtnis hinterlassen, das noch viele Jahre Bestand haben wird. Für mich war es ein Privileg, ihn auf dieser Reise zu begleiten. Ich möchte ihm für jeden Sieg, jeden Kampf und jede Emotion danken. Dieses Wochenende schließt ein außergewöhnliches Kapitel unserer Geschichte ab, doch die Verbindung zwischen Pecco und Ducati kann niemals ausgelöscht werden. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft, in dem Wissen, dass er in Borgo Panigale immer eine Familie haben wird, die sich um ihn kümmert und stolz auf das sein wird, was wir gemeinsam aufgebaut haben.»

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