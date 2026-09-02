6h Austin: Stimmen zum anstehenden Lauf der FIA WEC

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht vom 4. bis 6. September das fünfte Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Texas. Der 5,513 Kilometer lange Circuit of the Americas in Austin hat ein spannendes Layout und ist bei den Rennfahrern recht beliebt. 35 Autos wurden für das Event eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schaut das WEC-Fahrerlager sehr positiv gestimmt auf das Austin-Event. Hier einige Stimmen.

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Mike Conway - Toyota TR010 Hybrid

«Seit dem letzten Rennen liegt eine lange Pause hinter uns, daher brennen wir alle darauf, wieder zu fahren – besonders auf dem Circuit of the Americas. Es ist eine Strecke, die viel Fahrspaß bietet und von allem etwas bereithält: Hochgeschwindigkeitskurven sowie einen technisch anspruchsvollen letzten Sektor. Wir müssen schon früh in der Woche intensiv am Fahrzeug-Setup arbeiten, um sicherzustellen, dass wir auf der gesamten Runde und auch im Renntrimm stark aufgestellt sind.»

Norman Nato - Cadillac V-Series.R

«COTA ist ein wunderbarer Ort und eine tolle Rennstrecke. Ich freue mich sehr, dass Ricky Taylor zu uns stößt. Er bringt viel Erfahrung mit, kennt das Auto bestens und kommt frisch von einem Sieg in der IMSA-Serie. Ich habe also keinen Zweifel daran, dass er eine großartige Verstärkung für das Team sein wird. Unser oberstes Ziel bleibt es, Rennen zu gewinnen. Wir haben in Brasilien ein hervorragendes Ergebnis erzielt und wollen nach der Sommerpause daran anknüpfen.»

Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8

«Ich freue mich, nach der Sommerpause wieder Rennen zu fahren. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Lone-Star-Le-Mans-Rennen 2025, als die Startnummer 94 gemeinsam mit Loïc und Malthe einen Podestplatz holte. Die Bedingungen waren besonders anspruchsvoll, da es während des gesamten Rennens stark regnete. Es ist eine der anspruchsvollsten Veranstaltungen im Kalender, sowohl für die Fahrer als auch für die Reifen. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr eine ähnlich starke Leistung zeigen können.»

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Logan Sargeant - Ford Mustang LMGT3

«Glücklicherweise bedeutete Brasilien für uns eine enorme Wende. Es war gut, nach São Paulo zu kommen und dort wirklich vorne mitkämpfen zu können. Wir sind auf dem richtigen Weg, und das Ziel für COTA ist es, an die zuletzt erzielten Fortschritte anzuknüpfen und hoffentlich einen Podestplatz zu holen. Ich kann auf viel Unterstützung aus der Heimat zählen, und das ist großartig zu sehen. Ich freue mich darauf, bei unserem Heimrennen auf viele Fans zu treffen.»