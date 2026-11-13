Alan Permane über Esteban Ocon: «Es ist schade, dass es so geendet hat»

Die Zeit von Esteban Ocon bei Haas hatte mit dem Ende der Saison 2026 ohnehin schon ein Ablaufdatum. Das US-Team hatte den Vertrag mit dem Franzosen nicht verlängert, holt stattdessen 2027 den Brasilianer Rafael Câmara ins Boot. Doch am Wochenende des Mexiko-GP endete die gemeinsame Zeit von Haas und Ocon früher als erwartet – und mit einem Knall.

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Am Samstagmorgen mexikanischer Zeit, also vor dem FP3 und Qualifying stellte Haas Ocon überraschend frei. Noch in Mexiko sprang für Quali und GP Haas-Ersatzfahrer Ryo Hirakawa ein. In Brasilien vor einer Woche gab Câmara sein vorgezogenes Debüt (Hirakawa fuhr an dem Wochenende WEC). Wer die drei letzten Rennen der Saison 2026 fährt, hat Haas noch nicht verraten. Klar ist nur: Ocon wird es nicht sein. Der ist definitiv raus bei Haas. Dem Rauswurf in Mexiko ist laut Berichten eine heftige Auseinandersetzung zwischen Ocon und Haas-Teamchef Ayao Komatsu vorausgegangen.

Die Formel 1 steht unter Schock nach dem plötzlichen Aus des 198-fachen GP-Piloten. Der heutige Racing Bulls-Teamchef Alan Permane sagte in Brasilien über Ocon: «Esteban ist ein toller Kerl.» Permane kennt Ocon bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Alpine. Der britische Ingenieur war bei den Franzosen bis Sommer 2023 in verschiedenen Ämtern, zuletzt als Sportdirektor. Ocon fuhr von 2020 bis 2024 für Alpine bzw. die Vorgängermannschaft Renault.

Alan Permane und Esteban Ocon arbeiteten bei Alpine zusammen (hier 2022) Foto: XPB Images Alan Permane und Esteban Ocon arbeiteten bei Alpine zusammen (hier 2022) © XPB Images

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Permane erinnert sich speziell an Ocons Überraschungssieg 2021 in Ungarn: «Ich war in Budapest dabei, als er das Rennen gewonnen hat, und er hat sich den Sieg redlich verdient – mit einer ordentlichen Portion Hilfe von Fernando (Alonso, Anm.), um Lewis (Hamilton, Anm.) in der Schlussphase in Schach zu halten. Ich halte ihn für außergewöhnlich schnell. Er ist ein liebenswerter Junge, und ich finde es schade für ihn.»

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Permane über Ocon-Aus bei Haas

Permane: «Es ist schade, dass es so geendet hat. Ich denke, das ist der springende Punkt. Ich denke, wenn er die Saison zu Ende hätte fahren können, wäre das schön für ihn gewesen, und er hätte mit erhobenem Kopf davongehen können. Wir wissen nicht, was los ist, und ich werde darüber ganz sicher keine Spekulationen anstellen. Aber ich denke, er hatte eine sehr gute Karriere, und ich sage nicht, dass sie vorbei ist. Er hatte eine sehr gute Zeit in der Formel 1, eine sehr starke Karriere, und er ist ein schneller Fahrer. Ich wünsche ihm einfach alles Gute für die Zukunft.»