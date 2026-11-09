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Ralf Schumacher: «Sorry, das steht Lewis Hamilton bei Ferrari nicht zu»

Meinungs-Trend im Fahrerlager des Autódromo José Carlos Pace von Interlagos: Okay, die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc haben sich ausgesprochen. Aber krachen wird es trotzdem.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
Foto: XPB
Lewis Hamilton
© XPB

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GP-Sieger Charles Leclerc, Weltmeister Lewis Hamilton und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur haben im Rahmen des São Paulo-GP bestätigt: Nach dem Knatsch von Mexiko gab es eine Aussprache, und nun lassen die Hauptdarsteller das Ganze hinter sich.

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Beim einzigen Aufeinandertreffen der zwei Alpha-Tiere von Ferrari im brasilianischen WM-Lauf fiel auf, wie viel Raum sie sich gegenseitig gaben.

Mit seiner knallharten Fahrweise hat Leclerc in Mexiko seinen Teamgefährten Hamilton verärgert und den Rennstall vielleicht einen Doppelsieg gekostet. Ferrari hatte in Mexiko das schnellste Auto, gewonnen hat aber Max Verstappen.

Lewis Hamilton ist kompromisslos: Er bleibt der Ansicht, dass Leclerc gegen ihn die Ellenbogen weiter ausfährt als gegen andere Gegner. «Guckt euch Singapur an, da war er auf gleicher Höhe neben einem Gegner (es war Max Verstappen, M.B.) und er ist vom Gas gegangen. Also ist das schon anders. Und es war das Gleiche mit Vettel und mit Sainz.»

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Hamilton wich also nicht von seiner Darstellung ab, dass er hier im Recht sei. Aber das sehen nicht alle so.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt als GP-Experte von Sky zum Verhalten von Lewis Hamilton: «Lewis Hamilton nimmt eine Stellung im Team ein, die ihm nicht zusteht. Dass er dann auch noch einmal betont, dass er nicht schweigen wird und immer sagt, was er denkt, ist schwierig. Das Problem ist, dass er im Verhältnis zu Charles Leclerc einfach nicht schnell genug ist. Wenn er klar besser wäre als sein Teamkollege, gäbe es diese Diskussion gar nicht. Er löst sie selbst aus. Es ist relativ simpel: Sei immer vorne, fahre eine halbe Sekunde schneller als Charles, gewinne jedes Rennen oder sei zumindest vor ihm. Dann kann er diese Ansprüche stellen. So einfach ist das im Leben.»

Ich behaupte: Und wenn dann Lewis Hamilton und Charles Leclerc erneut das gleiche Stücke Asphalt für sich beanspruchen, wenn es vielleicht 2027 nicht nur um einen Sieg, sondern um den Fahrer-WM-Titel geht, dann wird es wieder krachen.

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