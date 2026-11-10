Max Verstappen zu Ferrari-Duo Hamilton/Leclerc: «Das würde ich nie so tun»

Ich habe es wiederholt geschrieben, und ich bleibe dabei: Die Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc werden sich erneut in die Quere kommen, so wie nach dem Start in Mexiko. Sie können sich nach jedem Scharmützel danach an einen Tisch setzen, die Lage klären und nach vorne blicken, alles nur schöne Worte – bis zum nächsten Konflikt.

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Der kommende Schlamassel ist deshalb unvermeidlich, weil beide Ausnahme-Rennfahrer die Nase vorn haben wollen, um jeden Preis. Oder wie es Hamilton formuliert hat: «Bei Leclerc habe ich manchmal das Gefühl, er denkt – wenn ich nicht gewinnen kann, dann eben keiner von Ferrari.»

Derzeit geht es zwischen dem Briten und dem Monegassen um Podestränge, in Mexiko ausnahmsweise um den Sieg. Aber warten Sie mal ab, bis die beiden regelmässig um Siege und daher um einen WM-Titel kämpfen können. Dann geht das Theater erst richtig los.

Max Verstappen ist dazu gefragt worden, wie er eigentlich handeln würde, wenn er Teamchef wäre. Der Niederländer hat dazu eine interessante Antwort.

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«Viele werden da mit mir nicht einverstanden sein, aber wenn ich Teamchef wäre, hätte ich niemals zwei Nummer 1-Fahrer, denn dann passieren eben genau Dinge wie das, was in Mexiko bei Ferrari zwischen Hamilton und Leclerc vorgefallen ist.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

«Niemand von beiden weicht dem anderen aus, weil sie beide denken, dass sie gewinnen wollen. Ich kann das nachvollziehen, denn so bin ich selber ja auch.»

«Daher würde ich in meinem imaginären Team so vorgehen, dass es eben eine klar definierte Nummer 1 und Nummer 2 gibt. Wenn die Hackordnung geklärt ist, dann wären sie auf den ersten beiden Rängen durch die erste Kurve gefahren und hätten das Rennen auch in dieser Reihenfolge beendet.»