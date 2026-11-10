Nico Koch (KTM): Zu wenig Ertrag angesichts seiner starken Performance

In der an beiden Abenden nahezu ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart – in Summe kamen 16.950 Fans – waren diesmal die deutschen Supercrosser nicht nur auf Grund ihrer Herkunft bzw. als Lokalmatadore das Salz in der Suppe. Vielmehr verzückten die drei aktuell Besten ihrer Zunft die Fans mit starken Leistungen auf Augenhöhe mit den seit eh und je in deutschen SX-Tempeln dominierenden Franzosen und US-Amerikanern.

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In der SX1 vertraten Nico Koch, Mark Scheu und kurzfristig als Ersatzmann auch Stefan Ekerold die schwarz-rot-goldenen Farben. Erwartungsgemäß war von denen Nico Koch der chancenreichste Kandidat. Als dieser dann am Freitag und Samstag seine Trainingsgruppe gewann und jeweils ohne Umwege, dafür in souveräner Manier in die Tagesfinale einzog (am Freitag mit einem Sieg in seinem Quali-Rennen, tags darauf als Zweiter), hofften nicht nur die Fans auf einen deutschen Podestplatz in der Top-Klasse.

Diese Hoffnungen erfüllten sich leider nicht. Am Freitag stürzte er in der Anfangsphase des entscheidenden Heats, und als Duplizität der Ereignisse wiederholte er diese Untat auch am Samstagabend. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com meinte er anschließend dazu: «Ich glaube, am Freitag war ich in dem Moment etwas übermotiviert. Am Samstag wollte ich es besser machen und etwas ruhiger angehen lassen. Da war ich dann allerdings zu vorsichtig. Ich hatte zuvor im SX2-Finale gesehen, dass mein Teamkollege Noah Ludwig in dieser Kurve abgeräumt wurde. Das war dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen in meinem Kopf. Diese Kurve war schon sehr prädestiniert dafür, dass jemand runtergefahren wird. Da habe ich die Tür etwas zu weit offen gelassen, weil es schwer einzuschätzen war, wie weit man zumachen musste.»

Dennoch konnte Koch erhobenen Hauptes das «Ländle» verlassen, was er auch tat und genauso sah. Nicht zuletzt hatten dafür auch seine beiden Aufholjagden auf die Plätze 10 und 7 gesorgt. Bei denen zeigte er nach seinen Crashs wieder seine gute Pace. Am Freitag drehte er zum Beispiel die viertschnellste Rennrunde. «Für mich war es trotzdem und auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende. Klar war es schade, dass ich in beiden Finals gleich am Anfang gestürzt bin. Ich bin aber auch deshalb sehr, sehr happy mit dem Wochenende, weil ich in fast jeder Session ganz vorn dabei war und einen guten Speed hatte. Das war super. Es war auch eine super Konstanz drin. Ich habe eigentlich nur wenige Fehler gemacht, und die ausgerechnet in beiden Finals.»

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Nico Koch: Weshalb er seine Performance steigern konnte

Seine nächste Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr erklärte er so: «Ich habe im vergangenen Jahr viel trainiert und auch an einigen Rennen mehr als nur in Deutschland teilnehmen können. Auch der Schritt zum KTM Sarholz Racing Team war der richtige und hat mir geholfen. Es sind halt mehrere Kleinigkeiten zusammen gekommen, die am Ende dafür wirken, dass man wirklich um die vorderen Plätze mitkämpfen kann.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Anders als letzten Winter, als der Braunschweiger für die indische Supercross-Serie verpflichtet wurde und auch einige Rennen in der AMA-Supercross-Meisterschaft bestritt, beschränkt sich sein derzeitiges Winterprogramm nach Assen in der Vorwoche sowie nun Stuttgart nur noch auf das SX-Cup-Finale Mitte Januar in Dortmund sowie die Einladungsrennen im niederländischen Goes sowie im dänischen Herning im Februar. Schade ist für ihn, dass die World Supercross Championship inzwischen abgesagt wurde. Beim Auftakt in Kanada im August wurde der 27-Jährige in der SX2-Klasse Zwölfter von 16 Fahrern.