Erfolg ist kein Zufall: Tom Eder testet auch nach der Saison fleißig weiter

Zur Erinnerung: Erst Anfang August schätzte Thomas Eder nach unzähligen Testfahrten auf unterschiedlichen Rennstrecken seine Performance als gut genug ein, um in der International Sidecar-Trophy auf dem Red Bull Ring an seinem ersten Seitenwagen-Rennen teilzunehmen. Davor war er als Solo-Pilot in der Deutschen bzw. Österreichischen Motorrad-Rundstreckenmeisterschaft - 2019 holte er sich den Meistertitel in der IOEM Superstock 600 - aktiv.

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Mit Kevin Kölsch an seiner Seite, der ihn monatelang in die Geheimnisse des Seitenwagenrennsports eingeführt hatte, gelang ein Einstand nach Maß. Als Vierte des ersten Laufes verpassten sie das Podium nur knapp. Im zweiten Rennen lief es um einiges besser. Die deutsche Paarung hatte sich mit dem Sieg für ihren WM-Einstieg eine Woche danach in Cremona warmgefahren. Mit zwei neunten Plätzen darf ihr WM-Debüt als durchaus gelungen bezeichnet werden.

Auch die folgenden WM-Einsätze wurden eindrucksvoll in den Top-10 beendet. Beim Finale in der Motorsport Arena Oschersleben gelang Eder/Kölsch im Hauptrennen nach einem sehenswerten Kampf mit den australischen Brüderpaar Corey und Danyon Turner sowie dem deutsch-französischen Duo Patrick Werkstetter/Valentin Pirat ein sechster Platz, der sie noch an die elfte Stelle der Gesamtwertung der Seitenwagen-WM brachte.

Man sollte Ratschlägen Rennfahrerkollegen nicht immer vertrauen

Während die meisten seiner Konkurrenten für diese Saison ihre Aktivitäten beendeten, zog es den 41-jährigen Seitenwagennovizen nach Großbritannien, um mit Kölsch auf der Traditionsrennstrecke in Brands Hatch bei den Läufen zur BSB Sidecar gegen die Dreirad-Elite der britischen Insel in deren Habitat ihre Konkurrenzfähigkeit auszuloten.

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Dass Eder/Kölsch das freie Training mit ihrer ARS Yamaha an der letzten Stelle beendeten, lag nicht an der mangelnden Streckenkenntnis, sondern an einem guten Rat eines Rennfahrerkollegen, wie Kölsch im Gespräch mit SPEEDWEEK.com verriet: «Die Strecke war nass und Paul Kirby war überzeugt, dass Regenreifen die bessere Wahl wären. Schon beim Vorstart haben wir gesehen, dass die Gegner auf Slicks gesetzt hatten. Da war es für einen Reifenwechsel bereits zu spät.»

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Im Qualifying markierten sie unter 21 Teams die zehntschnellste Zeit und im ersten Rennen reichte es für das deutsche Paar bereits zu Rang 8. In Lauf 2 gelang eine weitere Steigerung. «Auf den vierten Platz fehlten uns nur etwas mehr als drei Zehntelsekunden. Einmal hatte ich die Chance auf einen Angriff, da hat es mir aber an Konsequenz gefehlt. Wenn das Rennen nur eine Runde länger gedauert hätte, wären Sean Hegarty und Rob Biggs fällig gewesen», ist sich Eder sicher.

Eder: «Test hat gezeigt, dass Kevin und ich Potenzial haben»

Aber auch nach diesem bemerkenswerten Auftritt Mitte Oktober gönnte Eder seinem Gespann immer noch keine Winterruhe. Am zweiten November-Wochenende standen bereits die nächsten Testfahrten, für die sein erfahrener Beifahrer eine über siebenstündige Anreise auf sich genommen hatte, auf dem Programm. Bei Temperaturen im einstelligen Bereich wurden an zwei Tagen auf dem Pannonia Ring unterschiedliche Fahrwerkseinstellungen verglichen.

Trotz der nicht optimalen Verhältnisse konnte eine persönliche Bestzeit erzielt werden, mit der man 2025 bei den WM-Läufen auf dieser Rennstrecke im Kampf um einen Platz auf dem Siegespodest mitgemischt hätte. Eder: «Der Test war positiv und hat viele Erkenntnisse gebracht. Er hat für uns vor allem gezeigt, dass Kevin und ich Potenzial haben. Noch fehlt mir einfach die Erfahrung, wie sich Veränderungen am Seitenwagen auswirken.»

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Rollentauch: Thomas Eder kann auch Beifahrer Foto: Helmut Ohner Rollentauch: Thomas Eder kann auch Beifahrer © Helmut Ohner

Endstand Seitenwagen-WM nach 12 Rennen