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Audi ewiger Elfter? Das lief bei Nico Hülkenberg im F1-GP in Austin schief

Das Audi-Formel-1-Team kommt auf eine unrühmliche Statistik: In 10 von 18 Rennen landeten die Deutschen auf Platz 11. In Austin erwischte es Nico Hülkenberg. Was bei ihm in Runde 1 nicht klappte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg wurde in Austin Elfter – mal wieder
Nico Hülkenberg wurde in Austin Elfter – mal wieder
Foto: XPB Images
Nico Hülkenberg wurde in Austin Elfter – mal wieder
© XPB Images

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Schon wieder Platz 11, schon wieder knapp an den Punkten vorbei. Nico Hülkenberg musste sich im Formel-1-GP der USA in Austin Liam Lawson (Racing Bulls, Platz 9) und Pierre Gasly (Alpine, Platz 10) geschlagen geben, wurde nur Elfter und ging somit punktlos aus.

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Hülkenberg mit Problemen nach dem Start in Austin

Hülkenberg war nach der ersten Runde weit zurückgefallen, rutschte von Startplatz 11 (!) auf Rang 16 zurück. Der Deutsche erklärte nach dem Rennen, was da los war: «Nach dem eigentlich guten Start ist mein Auto in den Anti-Stall-Modus gegangen. Nicht sofort, sondern ziemlich spät. Ich bin ein paar Meter gefahren, habe also den ersten Teil des Starts absolviert und dann hat sich der Anti-Stall-Modus aktiviert. Danach fühlte es sich etwas seltsam an, daher muss ich noch mal mit dem Team sprechen und überprüfen, was genau passiert ist.»

Der Deutsche erklärte: «Das hat uns natürlich ein bisschen zurückgeworfen, aber dann haben wir die einfacheren Passagen gemeistert und sind wieder dort angekommen, wo wir angefangen hatten. Aber natürlich hatten wir da schon einen ziemlich großen Rückstand auf Pierre und Liam, und da wir das gleiche Tempo fahren, ist es schwer, das wieder aufzuholen. Wir haben ein sehr ähnliches Tempo, aber wenn man 8 oder 10 Sekunden zurückliegt und das Gleiche macht, bleibt der Abstand gleich – aber dieser Abstand ist natürlich das Ergebnis dieser ersten Runde.»

Audi mit Rekord auf Platz 11

Es wirkt verdächtig vertraut – Audi Elfter, so knapp an Zählbarem vorbei. Und es ist auch tatsächlich etwas, das in dieser Saison erstaunlich häufig passiert ist. In mehr als der Hälfte aller Stand jetzt 18 Rennen, nämlich in zehn GPs wurde Audi Elfter, landete also auf dem ersten Nicht-Punkte-Rang. Damit häufiger als alle anderen Teams. Ist Audi der ewige Elfte?

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Zehnmal Platz 11 für Audi in der Saison 2026:

Hülkenberg in Austin

Hülkenberg in Sepang/Bahrain

Hülkenberg in Baku

Bortoleto in Monza

Bortoleto in Budapest

Hülkenberg in Spielberg

Bortoleto in Barcelona

Bortoleto in Monaco

Hülkenberg in Suzuka

Hülkenberg in Shanghai

(Dazu kommt fünfmal Startplatz 11)

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Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

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25

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

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18

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

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Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

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1:39,652

2

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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